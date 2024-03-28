〈林憲銘獲名譽博士〉幾十年來最深體悟 八字箴言作為企業經營重要方針

鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2024-03-28 18:30

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (28) 日獲頒陽明交通大學名譽工學博士學位，林憲銘致詞時提八字箴言「誠懇、熱忱、謙虛、利他」，指出這八個字是自己幾十年來最深的體悟，並以此作為經營企業的重要方針。

林憲銘指出，做人一定要誠懇、誠心，因此也常常囑咐同事，與人溝通、討論時一定要誠懇，別人可以非常快速看出來你是否有誠心，不要以為可以呼攏別人，切勿自己比別人聰明。接著，經營企業最重要的就是要有熱忱，無論身處何種產業、擔任何種職務，沒有熱忱便無法堅持，更無法成為領導者。

此外，林憲銘也認為，謙虛非常重要，更誇讚緯創近年在這方面做得不錯。林憲銘說，無論做得好不好，都要懂得低頭，謙虛才能聽到對公司有幫助的聲音，才能了解自己的缺點。最後則是利他，林憲銘表示，必須先做到利他再利己，沒有做到利他，公司就不會有價值，並無法成功。

回顧自己的大學生活，林憲銘笑說，「我不是一個好學生，在外閒晃的時間比在課堂上的時間還多」。林憲銘回憶，自己躺在草地上看著天空思索，最後花了一週時間立定人生價值觀的根本：「要外圓內方，行事要圓融，內方則是不變的良知」。

同時林憲銘也提到「思考」的重要性，自己平常花很多時間在思考，甚至認為自己是「比較懶惰的 CEO」。林憲銘說明，平常開會的時間少，更常常鼓勵同仁只要花 80% 的時間進行日常營運，一定要空出 20% 的時間思考。