〈紐約匯市〉美元指數觸近五個月高點後回落 日元兌美元微升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-03 05:46

美元指數周二 (2 日) 觸及近五個月高點後回落，此前美國公布 2 月職位空缺數穩定在較高水平。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，報 104.78，盤中一度升至 105.10，是 11 月 14 日以來最高。

美國勞工部周二公布 2 月 JOLTs 職位空缺數微升至 875.6 萬，略高於市場預期。

美國日前公布 ISM 調查數據顯示製造業活動為 2022 年 9 月來首次擴張，且物價指標大幅上漲，投資人對通膨是否能緩慢回落到 2% 目標，或是導致聯準會 (Fed) 延後降息感到擔憂。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 美洲宏觀策略師 John Velis 說：「實際上，過去九個月左右的美元走勢不斷受到聯準會政策預期推動，當降息機率快速上升時，美元往往會走軟，反之亦然。」

在關鍵數據顯示美國 2 月通膨小幅上升後，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (29 日) 表示央行不急於降息。

日元匯價微升 0.06%，至 151.54 日元兌 1 美元。自上周三 (27 日) 觸及 151.98 日元的 34 年低點以來，日元兌美元持續狹幅震盪，並促使日本當局加強干預警告。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二重申，不排除對任何無序的匯率波動採取行動。

渣打銀行 (Standard Chartered) 亞洲宏觀策略師 Nicholas Chia 說：「官員們在 152 設立底線，以免將自己逼入牆角。對匯市進行強烈勸說和干預，主要是為了幫日元爭取時間，希望美元的強勁勢頭能夠減弱。」

其他貨幣方面，美元的強勁表現抵銷國營銀行拋售美元的影響，在岸人民幣匯價貶至四個半月低點，截稿前報 7.2315 人民幣兌 1 美元。

歐元在亞洲交易時段結束時貶至 2 月中旬以來最低，隨後由貶轉升，截稿前漲逾 0.2% 至 1.0768 美元。周二數據顯示歐元區 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 創三個月新低。

在數據顯示上月製造業活動有所改善後，英鎊自去年 12 月左右的低點回升，漲近 0.2% 至 1.2575 美元。

瑞士法郎貶至去年 11 月以來新低，兌美元匯價下跌近 0.4%，至 0.9076 瑞郎兌 1 美元。自瑞士央行 3 月 21 日意外降息以來，瑞郎已貶約 2.5%。

截至台灣時間周三 (3 日) 約 6:00 價格: