美2月JOLTS職位空缺數小幅升至875.6萬 就業市場仍有彈性

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 23:30

美國勞工部 (DOL) 周二 (2 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，2 月職位空缺數自 1 月下修後的 874.8 萬個小幅升至 875.6 萬個，略低於經濟學家預期的 876 萬個，整體數據持穩，表明勞動力需求仍維持在高峰。

2 月職位空缺數自 1 月下修後的 874.8 萬個小幅升至 875.6 萬個。(圖：ZeroHedge)

根據報告，2 月職位空缺數小幅上升主要反映金融、州和地方政府職缺的增加。具體來看，金融和保險業的職缺增加 12.6 萬個；州和地方政府，不包括教育增加 9.1 萬個；藝術、娛樂和休閒增加 5.1 萬個；資訊產業和聯邦政府則分別減少 8.5 萬、2.1 萬個。

2 月職位空缺數小幅上升主要反映金融、州和地方政府職缺的增加。(圖：ZeroHedge)

與此同時，有跡象表明就業市場正在走軟，資訊、醫療和零售產業的職位空缺數有所減少。此外該報告還顯示，由於休閒和飯店業裁員人數增加，裁員人數升至近一年新高。

值得注意的是，調查顯示 2 月離職率 (自願離職者占總就業人數的比例) 保持在 2.2%，為 2020 年以來新低，不過 1 月。辭職人數的減少表明，美國民眾對自己在當前市場找到其他工作的能力缺乏信心，或者反映出想換工作的人薪資溢價縮小。

美國業主招聘人數也有所增加，從 569.8 萬人增加到 581.8 萬人，寫下自 2023 年 10 月以來新高，儘管耐久財製造業招聘人數已減少 4.4 萬人。

另外，2 月職位空缺與失業人口的比例降至 1.36，為 4 個月新低，較 1 月的 1.43 大幅下滑，與 2022 年 8 月以來的最新水準相當，幾乎回到新冠疫情時期的 1.3 水準。雖然某種程度上仍表明就業市場吃緊，但這一比例在過去一年中已大幅放緩，在 2022 年達到高峰時該比例為 2.1。

2 月職位空缺與失業人口的比例降至 1.36，為 4 個月新低。(圖：ZeroHedge)

美國聯準會 (Fed) 一直在尋找就業市場的疲軟跡象，理想住況下是減少職位空缺數而非直接裁員，只要職位空缺數保持在高峰，薪資就可能繼續成長，進而讓通膨頑強難以降溫。

Fed 主席鮑爾上周重申，央行並不急著降息，決策者希望在降息前看到更多證據證明通膨正在持續回落。