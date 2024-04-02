工行、農行、建行、中行、興業銀行 資本適足率全面下降！
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 09:00
「做生意是要本錢的」，對商業銀行來說，本錢就是資本。為衡量商業銀行的本錢是否足夠，資本適足率誕生，這項指標也是監管機關的重要監管指標之一。
按照中國《商業銀行資本管理辦法》，商業銀行資本適足率計算公式為：
核心一級資本適足率等於核心一級資本淨額除以風險加權資產，一級資本適足率等於一級資本淨額除以風險加權資產，資本適足率等於資本淨額除以風險加權資產。
由此可見，商業銀行資本是否充足，主要與資本淨額和風險加權資產變化有關。
據《21 世紀經濟報導》報導，截至 2024 年 3 月底，中國有 14 家主要（大行、股份行）上市銀行揭露 2023 年財報，除了四大行、興業銀行外，去年多數銀行的資本指標都有所增長，僅個別出現下降。如浙商銀行一級資本適足率下降 0.02 個百分點，中信銀行下滑 0.25 個百分點。
四大行、興業銀行三項資本適足率指標全部下降的原因有所不同，僅建設銀行的風險加權資產增長較快，高出總資產增速 2.53 個百分點，表明資產結構發生了一些變化，其他四家銀行風險加權資產增速均低於總資產、信貸增速，表明資本消耗相對略快。
儘管四大行三項資本適足率整體下滑，但不論從自身看，還是對比其他主要銀行看，仍處於較高水準。截至 2023 年末，工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 核心一級資本適足率分別為 13.72%、10.72%、13.15%、11.63%，仍然是維護金融穩定的壓艙石。
「我們持續強化全面風險管理，加大資產品質攻堅力道，加厚因應風險的安全墊，各類撥備餘額超過（人民幣）8,800 億元，撥備覆蓋率、資本適足率提升，風險抵補能力進一步增強。主動輸出風險管理能力，向 400 多家中小金融機構提供風控技術和系統，共築安全的風險堤壩。」工商銀行董事長廖林表示。
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