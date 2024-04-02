工行、農行、建行、中行、興業銀行 資本適足率全面下降！

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 09:00

「做生意是要本錢的」，對商業銀行來說，本錢就是資本。為衡量商業銀行的本錢是否足夠，資本適足率誕生，這項指標也是監管機關的重要監管指標之一。

按照中國《商業銀行資本管理辦法》，商業銀行資本適足率計算公式為：

核心一級資本適足率等於核心一級資本淨額除以風險加權資產，一級資本適足率等於一級資本淨額除以風險加權資產，資本適足率等於資本淨額除以風險加權資產。

由此可見，商業銀行資本是否充足，主要與資本淨額和風險加權資產變化有關。

據《21 世紀經濟報導》報導，截至 2024 年 3 月底，中國有 14 家主要（大行、股份行）上市銀行揭露 2023 年財報，除了四大行、興業銀行外，去年多數銀行的資本指標都有所增長，僅個別出現下降。如浙商銀行一級資本適足率下降 0.02 個百分點，中信銀行下滑 0.25 個百分點。

四大行、興業銀行三項資本適足率指標全部下降的原因有所不同，僅建設銀行的風險加權資產增長較快，高出總資產增速 2.53 個百分點，表明資產結構發生了一些變化，其他四家銀行風險加權資產增速均低於總資產、信貸增速，表明資本消耗相對略快。