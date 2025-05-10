【印巴開戰】巴基斯坦稱摧毀印度S-400系統　美中、G7介入避免核戰風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 15:13

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印度與巴基斯坦邊境衝突再度升溫，雙方近日爆發新一輪軍事交火。巴方稱摧毀印軍關鍵防空系統並俘虜飛行員，印度則空襲巴空軍基地。衝突升級引發國際高度憂慮，美國首度介入調停，G7 與中國也紛紛表態，籲雙方克制，避免釀成區域性核彈危機。

據報導，巴基斯坦於 10 日凌晨發起「銅牆鐵壁」行動，派遣 JF-17「梟龍」戰機發射高超音速導彈，稱已成功摧毀印度耗資 15 億美元打造的防禦核心、印度旁遮普邦阿達姆普爾（Adampur）部署的 S-400 防空系統。

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巴基斯坦派遣 JF-17 戰機，稱成功摧毀印度 S-400 防空系統。（圖：Shutterstock）

然而，印度空軍發言人卻也於同日表示，巴基斯坦摧毀 S-400 的說法是「假的」。S-400 由俄羅斯所研發，為現代遠端地對空飛彈系統。

印度空軍發言人於同日表示，巴基斯坦摧毀 S-400 的說法是「假的」。(圖: REUTERS/TPG)

同時，巴基斯坦也聲稱擊落一架印度「陣風」戰機並俘虜飛行員，還破壞數處導彈儲存設施與能源基礎建設，導致印度 70% 電網癱瘓，引發全國交通混亂與能源危機。

印度國防部則指控巴方自 7 日以來，多次襲擊印控喀什米爾地區，使用無人機與導彈導致平民傷亡。印軍也隨即出動戰機對巴基斯坦三座空軍基地發動空對地導彈攻擊，並聲稱成功擊落多架敵方無人機。

此前，印度總理莫迪也緊急召開安全會議，表示「印度將毫不猶豫進行必要反制」。

​​國際社會急調停，美中與 G7 齊聲促和

這場印巴衝突引發國際社會高度憂慮，促使美國、G7 與中國紛紛表態。

針對此事件，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）首度與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話，呼籲雙方「立即降級衝突」，並表示美國願意擔任調解角色。這是美方首次主動介入印巴軍事爭端，顯示局勢嚴重程度升高。

七國集團（G7）外長亦發表聯合聲明，譴責近期印巴於喀什米爾發生的暴力事件，並強調軍事升級恐將「嚴重威脅南亞區域穩定」，呼籲雙方展開對話。

此外，中國外交部也表示高度關注印巴局勢，呼籲雙方「保持克制，避免事態擴大」。中方重申支持透過「雙邊對話」解決喀什米爾爭議，願發揮建設性角色推動和平進程。

​​衝突影響：印度經濟震盪與核威脅陰霾

此衝突已對印度經濟造成重大衝擊。外資單日淨賣出國債金額高達 12 億美元，創下歷史新高；孟買股市連跌數日，盧比匯率貶至兩年低點。此外，油電短缺、交通中斷現象在多地出現，民眾陷入恐慌。