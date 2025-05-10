川普斷絕與以色列總理納坦雅胡聯繫：「最討厭被當成傻瓜」
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 17:20
根據土耳其《安納杜魯新聞社》5 月 9 日報導，美國總統川普已決定切斷與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的直接聯繫。川普身邊親信透露，川普認為納坦雅胡試圖操控他，並因此對這段關係失去信任，最終選擇斷絕聯繫。
黎巴嫩《廣場》電視台指出，川普與納坦雅胡之間的互信正在急速惡化。川普核心圈人士透露：「川普最討厭被當成可以被操控的傻瓜，成為他切斷與納坦雅胡聯繫的原因。」
此外，一名以色列官員也表示，以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）在近期與美國共和黨高層商討中東政策時，展現出傲慢且無益的態度，進一步引起川普反感。
據悉，納坦雅胡及其盟友曾試圖對美國前國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）施壓，要求美方對伊朗採取軍事行動，進一步引發川普強烈不滿，認為納坦雅胡缺乏戰略決斷力。
以色列軍方電台記者指出，以色列未能就伊朗與葉門胡塞武裝提出明確對策，是造成美以關係惡化的重要因素之一。
然而，《以色列時報》指出，川普在未與以色列或其他盟友協調下，單方面與胡塞武裝達成停火協議，導致以色列在對抗胡塞武裝的戰略中被邊緣化。
以色列對美國此舉感到「驚訝、失望與憂慮」，而這種情緒正在日益擴大。以方認為，美方決策前未進行溝通，嚴重損害了盟友間的信任與合作基礎。
美國政府官員指出，儘管美軍對胡塞武裝展開多輪打擊，卻未造成關鍵破壞。自 3 月起，美方已為此行動付出超過 10 億美元，顯示美國中東政策正面臨高額代價與有效性質疑。
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