房市買氣熱 六都首季交易量年增近3成創13年來次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 18:15

全台六都會區公布 2024 年 3 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 3,409 棟，月增 58.3%，年增 12.2%，2024 年第一季全台六都會區買賣移轉 6 萬 3,226 棟，與去年同期年增 28.3%，創下自 2012 年來、13 年來次高紀錄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前兩月移轉都延續去年下半年以來年增走勢，整體房市呈現價量齊揚表現，主要還是台股創下兩萬點新高，加上新青安與通膨預期帶動，一方面市場交易暢旺，另一方面過去 3 個月的第一次登記高達 4.3 萬棟，明顯高於前一個年度同期的 3.1 萬棟，交屋潮也帶動移轉棟數增加，整體房市房價仍居高不下，預料移轉棟數年增表現到下半年才會趨緩。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2024 年 3 月六都建物買賣移轉棟數月增 58.3%，其中台北市月增 78.1%，是自 2022 年 6 月以來新高，新北市增加 55.8%，桃園市月增 45.2%，台中市月增 44.5%，台南市月增 94.0%，高雄市月增 56.9%。

陳金萍表示，台南市 3 月買賣移轉棟數月增 94.0%，在六都表現最為亮眼，主要是部分行政區有較明顯的交屋潮出現，包括善化區、安南區與安平區都有 200 棟左右的增長，而台北市月增 78.1% 居次，以松山區增加 382 棟最多，內湖區月增 236 棟，帶動交易量增加。主要在春節後後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，加上新青安優惠貸款助攻，延續年前相對熱絡的房市買氣，讓六都 3 月建物買賣移轉量較 2 月增加 58.3%。

另與 2023 年 3 月相比，2024 年 3 月六都建物買賣移轉棟數年增 12.2%，僅台中市年減 1.3%，其餘五都均較去年同期成長，其中台北市年增 34.9%，新北市年增 2.4%，桃園市年增 16.9%，台南市年增 32.7%，高雄市年增 11.5%。

陳金萍指出，去年 3 月在政經局勢轉趨穩定，且平均地權條例修正案通過後，定調不溯及既往，房市政策衝擊淡化，房市交易明顯回溫，但今年 3 月房市交易量表現仍較去年成長逾一成，顯見今年房市交易熱絡，房市表現優於去年。

陳金萍表示，進一步觀察今年第一季六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 63,226 棟，與去年同期年增 28.3%，創下自 2012 年來、13 年來次高紀錄，僅次去 2022 年，買氣火熱。其中台北市年增 34.6%，新北市年增 20.5%，桃園市年增 35.1%，台中市年增 22.0%，台南市年增 39.2%，且創下歷史新高紀錄，高雄市年增 30%，也是自 2012 年以來最高紀錄，觀察六大都會區均較去年同期成長超過二成，顯示今年房市交易明顯反彈回升。

陳金萍指出，國內景氣燈號連亮 2 顆綠燈，景氣穩定，且分數已接近轉趨熱絡的黃紅燈，出口回溫、消費與民間投資轉強，台股創下歷史新高，經濟數據表現優異讓各預測機構上調今年台灣經濟成長率，推升民眾購屋信心，搭配新青安優惠貸款續行，且不跟進升息，促動首購族群進場更為積極。

針對後續房市狀況， 中信房屋總經理張世宗表示，2024 年前二月房市交易火熱，房價持續走高央行此舉也有想降溫房市的意味，等同對市場釋出示警訊號，表明並未放鬆房市管制。