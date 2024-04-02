〈房產〉房貸升息照樣乖乖繳 全台違約率0.07% 新竹縣違約率最低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 11:10

台灣央行自前年起啟動升息，截至目前為止，連續升息達 3.5 碼，讓房貸族哀聲連連，不過照樣乖乖繳款，根據內政部不動產交易平台資料統計顯示，到 2023 年第三季為止，全國違約率為 0.07%，雖比首季的 0.06% 略高，但和 2020 年初疫情剛爆發的 0.17% 相比，仍屬低違約率，顯示升息並未導致違約潮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，違約率是指該縣市住宅貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，反映出繳交房貸的不穩定程度。雖然目前台灣房貸的利率已突破 2%，扣除政策性的新青安優貸，市場地板利率來到 2.185%，相較過往歷史或美國 6.87%，仍屬於低點，因此升息之後還在可承受範圍。且央行從 2020 年起，啟動五波信用管制計畫，抑制高總價產品和多屋族的貸款成數，達到風險控管的目的，因此違約率低。

進一步觀察到 2023 年第三季六都和新竹縣市的購置住宅貸款違約率狀況，以新竹縣的違約率 0.01% 最低，其次為新竹市 0.03%，第三名是台中 0.04%；而全台各縣市中，違約率最高的是宜蘭縣的 0.15%。

張旭嵐指出，新竹縣市有竹科新貴買盤支撐，財力穩健，對於升息的耐受度高，因此常年以來違約率幾乎都是全台最低；台中亦有中科的厚實剛需挹注，加上房價與北部相比，仍屬相對平實，民眾繳款也多半落在可負擔的水位。