〈房產〉台中十大土地交易出爐 指標建商、壽險業插旗加碼不手軟

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 13:34

土地市場買氣回籠，台中在巨蛋動工、台積電 (2330-TW) 設廠議題加持，一躍成土地交易最熱縣市。據商仲統計，2023 年台中土地成交金額達到近 200 億元，前十大土地交易排名中，北屯區上榜 3 席，區域含金量最高。展望今年新青安貸款政策催動購屋潮，市場購地信心度回升，指標建商積極獵地充實庫存，隨著產業擴大投資，工業土地也再掀購地潮。

信義全球資產公司統計，上市櫃法人於 2023 年在台中共砸下 196 億元購置土地，較前年同期增加 115%，主力買方為建設公司，總價最高的交易紀錄為富宇建設以 40 億元購入北屯區土地；壽險業也沒有缺席，國泰人壽以 33.05 億元購入烏日區新站南段土地，基地面積近 6000 坪，這同時也是去年單筆購入面積最大的土地交易案。

台中各行政區土地交易量，北屯區因具備重劃區題材，累計交易量達 90 億元，奪第一名交易王寶座，包括富宇建設、櫻花建設、華固建設 (2548-TW) 等指標建商，都相繼在此插旗；第二名為烏日區，累計交易量為 38 億元，烏日區坐擁高鐵站交通利多，櫻花建設 (2539-TW) 就斥資 5.11 億元取得烏日區新站南段近千坪土地；第三名為西屯區，累計交易量為 23 億元。

信義全球資產總經理林三智分析，目前台中土地市場有兩大需求支撐，其一是台中人口紅利帶動穩定住房剛需，據內政部最新統計，台中總人口數寫下 284 萬人歷史新高，加上重大建設利多，就吸引建商進場購地推案。

其二，產業投資台中帶進就業人口，也帶旺台中工業土地買氣。林三智說，台積電等科技大廠設廠議題發酵，除帶動產業園區周邊房市，激勵建商投入開發外，也會吸引相關產業供應鏈進駐台中，擴廠、設置總部需求上升，同步帶旺工業土地交易熱。