〈房產〉戴德梁行：北市A級辦公大樓Q1淨去化量創近3年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 12:58

商仲戴德梁行今 (1) 日發表 2024 年第一季商用不動產、土地市場動態。戴德梁行統計指出，台北市 A 級辦公大樓市場於首季淨去化約 5,700 坪，如不考量自用型總部大樓進駐，為 2019 年第四季以來單季新高。

同時，頂級新辦公大樓租金連季上漲，在成本考量下，部分租戶將目光轉向優質中古舊大樓，但受限供給仍稀缺，因此帶動舊大樓的租金補漲。本季整體台北市 A 級辦公大樓租金較上季上漲 0.7%，各區租金均上揚，全市平均租金每月每坪 2,730 元，以信義區每月每坪 3,440 元為最高，敦南區每月每坪 2,450 元次之。

戴德梁行進一步分析，由於辦公大樓租金及裝修成本持續攀升，伴隨虛實混合辦公與強調健康空間趨勢，使企業租賃需求面積、區位選擇朝向兩極化發展。首先是追求企業門面或有核心區偏好之租戶，傾向選擇續留市中心商圈，承租面積走向中小型化以降低成本；另一方面，部分企業致力打造人本辦公環境、增設公共交誼空間，則偏好進駐單層大面積、租金較平價之大型郊區辦公大樓。

依據戴德梁行調查，2024 年第一季內湖廠辦大樓西湖段空置率上升 0.1 個百分點至 3.6%；而文德段空置率下降 0.3 個百分點至 6.1%；舊宗段空置率上升 0.1 個百分點，空置率為 12.3%。租金則表現持平，西湖段租金每月每坪 1,540 元，文德段租金每月每坪 1,100 元，舊宗段租金每月每坪 1,000 元。