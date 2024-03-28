〈美股早盤〉指數漲趺互見 標普持平 預計迎向5年來最佳Q1表現

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 21:44

周五為耶穌受難日，美股休市一天，代表今天為今年第一季最後的交易日，美股有望見到近 5 年來最佳的第一季表現。

截至周三，標普 500 指數上漲約 10%，預計是 2019 年上漲 13.1% 之後，最佳的第一季表現。道瓊指數上揚 5.5%，預計創下 2021 年上漲 7.4% 以來最強勁的第一季表現。 截至目前，那斯達克指數本季已上漲 9.3%。

這季美股走強，由 Nvidia 所推動的 AI 浪潮帶領，這一動能從去年開啟，仍無放緩跡象。Nvidia 本季已上漲 82%，其中，3 月份漲幅也高達 14%。

全球評級機構標普週四確認了美國長期主權信用評級爲「AA+」，短期主權信用評級爲「A-1+」，並將長期評級展望維持在「穩定」。

截至台北時間周四 21 時許：

道瓊指數上漲 56.69 點或 0.14%，暫報 39816.77 點

那斯達克下跌 29.94 點或 0.18%，暫報 16369.58 點

標普 500 下跌 0.27 點或 0.005%，暫報 5248.22 點

費半下跌 8.24 點或 0.17%，暫報 4891.71 點

台積電 ADR 下跌 0.42% 至每股 136.07 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 4.21%

紐約輕原油上漲 1.45%，至每桶 82.53 美元

布蘭特原油上漲 1.46%，至每桶 87.34 美元

黃金上漲 0.80%，至每盎司 2112.38 美元

美元指數上漲 0.04%，至 104.39

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.21%，至 179.45 美元

電商巨頭亞馬遜表示，它已完成對人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的 40 億美元投資，這是該公司史上最大對外投資，希望在人工智慧競賽中搶佔優勢。

亞馬遜 (AMZN-US) 向 Anthropic 追加了 27.5 億美元投資，以進一步推動生成式人工智慧的發展。去年 9 月份，亞馬遜向 Anthropic 投資了 12.5 億美元，Anthropic 選擇 AWS 作為其主要雲端供應商，這意味 Anthropic 獲得了來自亞馬遜的第二筆融資。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.35%，至 177.41 美元

預計特斯拉下周將公布第 1 季交車量低迷的報告，原因是其降價促銷的提振作用減弱；而且這家美國電動車製造商在市場放緩的情況下面對同業的激烈競爭。

經過多年的銷售快速成長，特斯拉成為全球最有價值的汽車製造商，但它即將迎來放緩的 2024 年。

由於高利率削弱了消費者對大件商品的興趣，而全球最大汽車市場中國的競爭對手正在推出廉價車型，該公司更新其老化車型的速度很慢。

Coinbase(COIN-US) 上漲 2.33%，至 262.69 美元

美國地區法官 Katherine Polk Failla 裁定，美國證券交易委員會 (SEC) 可以繼續對美國最大的加密貨幣交易平台 Coinbase 提起訴訟。

這項決定對 Coinbase 和其他加密貨幣參與者來說是一個打擊，他們認爲 SEC 沒有權力監管他們，因爲他們不交易必須註冊的「證券」。

每日關鍵經濟數據：

美國第四季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數終值 3.3%，預期 3%，前額 3%。

美國第四季實質 GDP 終值 3.4%，預期 3.2%，前值 3.2%

美國當周首次申請失業救濟人數 (萬人)21，預期 21.2，前值 21

華爾街分析：

摩根大通首席全球股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 警告，美國股市上表現最好的股票過於擁擠，加大了即將出現回調的風險。他建議客戶考慮分散持股，並考慮在投資組合中進行風險管理。

Mott Capital 創辦人 Michael Kramer 表示，隨着全球央行從升息轉向降息，美元可能在未來幾周走強。美元走強可能導致金融環境收緊，從而成爲美國股市的一大障礙。