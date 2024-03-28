研究：今年中國製電動車佔歐洲銷售比率估逾25%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-28 11:55

一項新的政策分析顯示，今年中國製電動車將占歐洲電動車銷量的四分之一以上，比重較去年同期增加 5 個百分點。

歐洲運輸與環境聯合會 (T&E) 周三 (27 日) 發布報告指出，去年在歐盟銷售的電池驅動電動車中，約 19.5% 是來自中國，其中銷往法國和西班牙的電動車中，近三分之一是從中國出口。

雖然在歐盟銷售的多數電動車來自特斯拉 (TSLA-US) 等西方品牌，但到 2024 年，光是中國品牌就占了當地市場的 11%。T&E 表示，到 2027 年，這項比重甚至可能達到 20%。

上述研究發布之際，歐盟委員會正在調查中國當局對當地電動車製造商的補貼，釐清是否存在不公平競爭。自中國出口產品的非中國品牌，例如特斯拉和 BMW，也可能被納入正在進行中的反補貼調查。

Sino Auto Insights 創辦人 Tu Le 表示，中國在 2010 年代初期實施的獎勵措施，導致電動車新創數量激增，電池產能增加，因此得以產出平價的電動車。相較之下，歐盟和美國之所以遠遠落後，是因為他們無法產出多數人負擔得起的電動車，且傳統車商一直到最近才專注於設計和生產電動車。

T&E 表示，要讓中國的轎車和休旅等「中型」電動車價格比歐盟同類產品更高，歐盟必須將對中關稅從目前的 10% 調高到至少 25%。此外，歐洲在電動車電池生產方面也必須更加自給自足。

Le 表示：「他們 (歐洲) 所面臨的難題是，若缺乏中國電池，就無法生產出價格實惠且有利可圖的電動車，因為中國在礦產開採、精煉和生產方面的能力遠遠領先歐美。」

為因應政策風險，特斯拉和比亞迪在內等電動車商紛紛加大在歐洲的生產力道。特斯拉正計劃擴建其在德國的超級工廠，比亞迪則打算在匈牙利設廠。