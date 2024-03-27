不滿遭美國電動車補貼政策排擠 中國向WTO提申訴

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-27 06:18

中國周二 (26 日) 向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，指控美國《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act)對電動車的補貼政策將中國產品排除在外，具有歧視性並扭曲市場公平競爭。

中國商務部表示，美國的電動車補貼政策僅對使用特定地區生產零件的電動車提供補貼，同時排除來自中國等國家的產品。北京政府將透過 WTO 的爭端解決機制，對美方的補貼政策提出質疑。

美國總統拜登 (Joe Biden) 在 2022 年 8 月簽署的《通膨削減法案》，若電動車的電池零件與關鍵礦產是由中國、俄羅斯等「受關注外國實體」(foreign entity of concern)所生產，則無法取得 7500 美元的稅收抵免申請資格。業內人士認為，此舉旨在削弱中國在美國電動車產業供應鏈擔任角色的重要性。

中國商務部於聲明表示，美國以氣候和環境保護為藉口，實施違反ＷTO 規則、干擾全球供應鏈的措施，中方堅決反對。

「受關注外國實體」涵蓋任何總部位於中國的公司，包含美國公司的子公司，以及 25% 以上股權由中國官方支持的實體。上述規則也適用於伊朗、北韓和俄羅斯。