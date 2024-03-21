美國放緩朝電動車轉型腳步！史上最嚴尾氣排放標準打折扣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-21 16:00

拜登政府周三（20 日）公布所謂的「史上最嚴汽車尾氣排放標準」最終版本，這將迫使汽車製造商提高電池電動車和插電式混動車型的銷量，但這個版本與最初提案相比，無疑是打折扣了。

據《財聯社》報導，根據美國環境保護署（EPA）周三發布的公告，新規將確保排放汙染的車輛更加潔淨，並允許企業決定如何可持續、最有效的達到排放標準。另外，新規適用於 2027 年至 2032 年的車型，將在《聯邦公報》上發布 60 天後生效。

EPA 的新規指出，車廠可以透過將純電動車銷量提高到總銷量的 56%、插電式混合動力車型佔總銷量的 13%，傳統燃燒發動機車型佔總銷量的 29% 來滿足 2032 年的排放要求。

依據 EPA 在去年 4 月的提案，預計到 2030 年，汽車製造商預計將生產 60% 的純電動車，到 2032 年將生產 67% 的純電動車，以滿足排放要求。一些環保組織對白宮有意放寬排放標準感到失望。

車廠則對新規讓步表示歡迎，包括 2027 年～2030 年更寬鬆標准，以及更大程度接受插電式混動車型，以此作為減少汙染的方式。

此外，根據新規，到 2032 年，汽車尾氣排放的二氧化碳上限為每英里 85 克，遠少於 2027 年的每英里 170 克。因此，大部分減排成果需要到 2030 年之後實現。到 2026 年，這些要求可能會使車輛的平均排放量較現有標準減少近一半。

EPA 修訂後的標準，凸顯了總統拜登在競選連任時面臨的政治壓力。對拜登和競爭對手川普來說，通往白宮的道路，都要經過密西根州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州等工業州，那裡的勞工擔心美國朝電動車轉型，可能會威脅到自己的飯碗。

可以說，最終規則的變化，顯示汽車製造商、汽車經銷商及汽車工人聯合會遊說活動的影響。1 月底，美國各地 4,700 多家汽車經銷商致信拜登，敦促他停止實施更嚴格的汽車尾氣排放標準。

此外，美國政府放緩電動車轉型步伐的另一個原因，是電動車市場需求降溫。儘管去年美國的電動車銷量達到創紀錄的 120 萬輛，市佔率上升至 7.6%，但成長腳步正在放緩。