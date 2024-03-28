紅麴保健品事件延燒 小林製藥社長道歉了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-28 14:30

日本小林製藥紅麴事件延燒，小林製藥社長小林章浩周四（28 日）在股東大會上致歉，稱服用該公司銷售的「紅麴膽固醇顆粒」等食品的消費者出現腎臟疾病等，對此深表歉意。

小林製藥周四表示，周三收到通報，又有 2 名服用該公司含紅麴保健食品的消費者死亡，目前死亡人數已達到 4 人，住院人數增至 106 人。

據日本富士新聞網報導，針對小林製藥保健品引發的健康問題，日本首相岸田文雄周四在參議院預算委員會上表示：「在查明原因後，將探討一切有必要的因應措施。」

他說：「在展開調查的基礎上，政府將探討需要採取什麼樣的政策，才能夠防止類似事件再次發生」。

日本厚生勞動省、消費廳等部會周三公布調查結果，表示 106 例住院案例都服用了小林製藥在 2023 年 9 月以後生產的含紅麴保健食品。