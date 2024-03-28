紅麴保健品事件延燒 小林製藥社長道歉了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-28 14:30
日本小林製藥紅麴事件延燒，小林製藥社長小林章浩周四（28 日）在股東大會上致歉，稱服用該公司銷售的「紅麴膽固醇顆粒」等食品的消費者出現腎臟疾病等，對此深表歉意。
小林製藥周四表示，周三收到通報，又有 2 名服用該公司含紅麴保健食品的消費者死亡，目前死亡人數已達到 4 人，住院人數增至 106 人。
據日本富士新聞網報導，針對小林製藥保健品引發的健康問題，日本首相岸田文雄周四在參議院預算委員會上表示：「在查明原因後，將探討一切有必要的因應措施。」
他說：「在展開調查的基礎上，政府將探討需要採取什麼樣的政策，才能夠防止類似事件再次發生」。
日本厚生勞動省、消費廳等部會周三公布調查結果，表示 106 例住院案例都服用了小林製藥在 2023 年 9 月以後生產的含紅麴保健食品。
厚生勞動省要求小林製藥總公司所在地大阪市採取措施。大阪市政府周三根據《食品衛生法》，命令小林製藥召回「紅麴膽固醇顆粒」、減脂、納豆激酶等三類食品。
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