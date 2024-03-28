習近平談中美關係前景：從善如登 從惡如崩

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 09:00

中共總書記習近平周三（27 日）會見黑石集團（Blackstone）創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）、高通（Qualcomm）(QCOM-US) 執行長 Cristiano Amon 等美企高層，強調中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。

據《央視》報導，習近平周三在北京人民大會堂會見美國工商界和戰略學術界代表。他表示，中美各自的成功是彼此的機遇，只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來。

他說，今年是中美建交 45 周年，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。

習近平進一步指出，中國有句話，從善如登，從惡如崩。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷累積共識，增進信任，排除各種干擾，深化互利合作，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉，為世界注入更多穩定性。

參加這場會議的美方人士，還包括聯邦快遞（FedEx ）(FDX-US) 執行長 Raj Subramaniam、安達保險集團（Chubb）執行長 Evan Greenberg、美中關係全國委員會會長 Stephen Orlins、美中貿易全國委員會會長 Craig Allen 、哈佛大學教授 Graham Allison 等人。

那麼，美方人士又是怎麼看中國與美中關係呢？

哈佛大學教授 Graham Allison

2017 年，Allison 在《注定一戰：中美能避免修昔底德陷阱嗎？》一書中警告，美中兩國面臨「修昔底德陷阱」（Thucydides"s Trap），引發國際社會廣泛討論。「修昔底德陷阱」指的是，在國際關係中，一個崛起大國，給佔據主導地位的守成大國帶來挑戰，引發守成大國恐懼，這種競爭最終可能會引發戰爭。

時隔七年，Allison 在北京新書發表會上表示，考察過去 500 年的歷史可以發現，崛起大國與守成大國之間的戰爭並非不可避免，但雙方如何建立新型大國關係，仍然是當前要處理的挑戰。

Allison 認為：「中國和美國的關係，可能是一種螺旋式發展的關係，未來雙方還會有很多競爭，但也會有很多合作。」

安達保險集團執行長 Evan Greenberg

日前 Greenberg 在「中國發展高層論壇」上表示，非常看好中國市場，因為中國是世界第二大經濟體，這是跨國公司希望與之合作的地方。勞動力的規模和品質、基礎設施建設、製造業的能力、科技實力、不斷擴大的中等收入群體等，都會對產品和服務產生更大需求。

黑石集團創辦人蘇世民