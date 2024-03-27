〈陸港盤後〉阿里巴巴取消菜鳥IPO 滬指跌破3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（27 日）收盤同步走低，滬指跌破 3,000 點關卡，阿里巴巴 (BABA-US) (09988-HK) 周二宣布，取消旗下物流公司菜鳥赴香港首次公開發行 (IPO) 的計畫，至此去年 3 月阿里巴巴「1+6+N」組織變革後宣布的子公司上市計畫全數擱淺，打擊投資人信心。

滬指周三收盤跌 1.26% 報 2,993.14 點，深成指大跌 2.4% 報 9,222.47 點，創業板指驟跌 2.81% 報 1,789.82 點，兩市成交額合計人民幣 8,888 億元，「北向資金」淨賣出 72.49 億元。

半導體、汽車、媒體、地產、石油、券商、釀酒等類股走低，銀行股逆勢上揚，食品飲料、醫藥股相對活躍。

香港恒生指數周三收盤跌 1.36%，報 16,392.84 點，恒生科技指數重挫 2.25%，報 3,393.43 點。

阿里巴巴周二表示，為更好加強與阿里電商業務協同，以及繼續支持菜鳥擴大全球物流網絡投入，決定撤回菜鳥上市申請。

阿里巴巴並計劃以 37.5 億美元收購菜鳥少數股東的股權和員工已歸屬的股權。阿里巴巴持有菜鳥 64% 股份。

與菜鳥同時宣布上市計畫的盒馬，此前已宣布暫緩上市，阿里智能雲集團也已於去年 11 月宣布「不再分拆上市」。至此，去年 3 月阿里巴巴「1+6+N」組織變革後宣布的子公司上市計畫全面停擺。

《第一財經》指出，在尋求上市的過程中，菜鳥、阿里雲等業務的估值不如阿里巴巴預期。

值得注意的是，眼下阿里巴巴也減少了對外投資。繼出售 3,300 萬股小鵬汽車 ADR 後，阿里巴巴又宣布將出售持有的全部 B 站股權。

在主營電商業務增收不利，淘天集團零售商業客戶管理收入增長滯緩的情況下，收縮戰線，聚焦核心業務，成為阿里巴巴必然的選擇。