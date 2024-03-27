中國前兩月工業利潤成長10.2% 市場需求持續回升

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 12:00

最新數據顯示，今年前兩月中國規模以上工業企業利潤年增 10.2%，國統局表示，隨著宏觀組合政策落地顯效，市場需求持續回升。

中國國統局周三（27 日）發布的數據顯示，1～2 月全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）9,140.6 億元，較去年同期增長 10.2%。

今年 1～2 月，在規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 3,434.9 億元，年增 0.5%；股份制企業利潤總額 6,898.5 億元，成長 5.3%；外商及港澳台投資企業利潤總額 2,169.2 億元，增加 31.2%；私營企業利潤總額 2,465.4 億元，增長 12.7%。

國統局工業司統計師于衛寧表示，隨著宏觀組合政策顯效，市場需求持續恢復，工業生產較快增長，規模以上工業企業效益繼續改善。

于衛寧說，下階段，要全面貫徹落實中央經濟工作會議和全國「兩會」精神，加快發展新質生產力，著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，不斷鞏固增強回升態勢，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

《彭博》指出，工業利潤成長進一步證明，在海外需求反彈和北京政策刺激的支持下，今年這個世界第二大經濟體的基礎更加穩固了。 儘管如此，房地產低迷和信心低迷拖累了國內需求，中國依舊面臨通貨緊縮的壓力。