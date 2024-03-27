美股重點新聞摘要2024年03月27日
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 07:49
今日操盤前瞻
澳洲 2 月 CPI
中國 1-2 月規模以上工業企業利潤
歐元區 3 月經濟景氣、工業景氣指數
瑞典央行、南非央行利率決議
美巴爾的摩大橋坍塌恐重創供應鏈 煤炭出口受到干擾
美東時間週二 (26 日) 凌晨，美國馬里蘭州大城巴爾的摩 (Baltimore) 外港橫跨帕塔普斯科河的「Francis Scott Key Bridge」大橋遭到船隻撞擊，導致斷成 4 截並坍塌，這促使繁忙巴爾的摩港是煤炭出口受到干擾。閱讀全文...
不滿遭美國電動車補貼政策排擠 中國向 WTO 提申訴
中國周二 (26 日) 向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，指控美國《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act) 對電動車的補貼政策將中國產品排除在外，具有歧視性並扭曲市場公平競爭。閱讀全文...
蘋果今年 WWDC 6/11 凌晨登場 AI 技術成焦點
蘋果週二 (26 日) 正式發出的邀請函，2024 年全球開發者大會 (WWDC) 將會在美國時間 6 月 10 日至 6 月 14 日 (台灣時間 6 月 11 日至 6 月 15 日) 舉行，外傳蘋果將推出作業系統更新，甚至可能是新硬體，是否推出人工智慧 (AI) 新技術也成市場焦點所在。閱讀全文...
美 3 月消費者信心指數持穩 未來經濟展望惡化
美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布 3 月消費者信心指數變動不大，美國民眾對目前狀況持樂觀態度，但對前景悲觀情緒略有上升。閱讀全文...
需求疲軟 蘋果中國 iPhone 上月出貨量大減 33%
中國信息通信研究院周二 (26 日) 公布數據顯示，蘋果 2 月 iPhone 中國出貨量較去年同期衰減 33%，為連續第二個月下滑，延續 iPhone 在其最重要海外市場需求疲軟頹勢。閱讀全文...
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