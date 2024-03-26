需求疲軟 蘋果中國iPhone上月出貨量大減33%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 23:30

中國信息通信研究院周二 (26 日) 公布數據顯示，蘋果 2 月 iPhone 中國出貨量較去年同期衰減 33%，為連續第二個月下滑，延續 iPhone 在其最重要海外市場需求疲軟頹勢。

中國信息通信研究院數據顯示，外國品牌智慧手機出貨量僅為 240 萬部左右，部分原因是受到農曆新年較晚的影響，其中蘋果的 iPhone 占這些出貨量的絕大部分，是唯一擁有可觀市占的海外廠商。

蘋果上月 iPhone 出貨量為連續第二個月下滑，根據中國當局數據，蘋果 1 月的總出貨量約為 550 萬部，較去年同期減少約 39%。

Canalys 分析師 Nicole Peng 表示，蘋果在中國的零售管道仍在消化去年第四季的出貨量，這可以解釋近幾個月的疲軟情形。然而，這是蘋果在未來幾個月於中國市場銷售放緩的跡象，尤其是在中國同業非常積極推動人工智慧 (AI) 手機的情況下。

蘋果對此並未立即回覆置評請求。

外媒報導指出，今年 2 月中國整體智慧手機市場萎縮近三分之一表明消費者普遍不願在非必需品上花錢。不過分析師仍預估今年整體趨勢仍呈現成長，但 iPhone 銷量會繼續惡化。Jefferies 分析師 Edison Lee 預估，今年迄今為止 iPhone 銷售跌幅將超過 20%。

今年年初，巴克萊 (Barclays) 分析師 Tim Long 基於 iPhone 和 MacBook 銷售放緩的假設，將蘋果股票的評等從「持股觀望」(Equal-Weight) 下調至「減持」(Underweight)，並將目標價從每股 161 美元略微下調至每股 160 美元。