美股重點新聞摘要2024年03月23日

鉅亨網新聞中心 2024-03-23 07:48

未獲監管批准 高通宣布終止收購車用晶片商 Autotalks

高通 (QCOM-US) 周五 (22 日) 表示，因未能及時獲得監管機構批准，已終止收購以色列車用晶片商 Autotalks 的計畫。閱讀全文...

傳蘋果放棄自研手錶 Micro LED 計畫 裁員數十位工程師

根據彭博周五 (22 日) 援引知情人士消息報導，蘋果正逐步結束自研智慧手錶 Micro LED 螢幕計畫，而且已經在重組該團隊並在亞洲和美國裁撤數十位工程師。報導指出，原因是該工作的成本太高、過程也太複雜，因此決定結束這項耗資龐大的研發計畫。閱讀全文...

Gen AI 搜尋引擎恐動搖一哥地位？Wedbush：過度擔憂！Alphabet 是最佳選擇

Alphabet 旗下的谷歌搜尋面臨其他生成式人工智慧 (Gen AI) 廠商的競爭風險，但 Wedbush 分析師 Scott Devitt 認為，投資人過分擔憂了。閱讀全文...

日本勞資談判正式結果出爐 薪資漲幅 5.25% 寫 11 年新高

日本最大工會組織 Rengo 周五 (22 日) 宣布勞資談判正式結果，日本企業已同意今年加薪 5.25%，為 2013 年以來的最大漲幅。第二次年度勞資談判結果與一周前公布的 5.28% 的初步數據幾乎沒有變化，同意上調 5.25% 相當於每月平均上漲 16,379 日元。閱讀全文...