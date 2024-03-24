本週操盤筆記：美2月核心PCE、Q4 GDP終值等數據、博鰲亞洲論壇

鉅亨網新聞中心 2024-03-24 21:50

本週國際重點財經大事包含：美國 2 月核心個人消費支出物價指數 (PCE)、耐久財訂單、新屋銷售、3 月消費者信心指數、第四季國內生產毛額 (GDP) 等經濟數據。市場也關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (29 日) 的發言，以及周二 (26 日) 起連續三天在海南舉行的博鰲亞洲論壇。

本週操盤筆記 (0325-0329)

1. 美國核心 PCE

美國將在周五 (29 日) 公布 2 月核心 PCE 指數，市場普遍預期月增率將自 1 月點 0.4% 微降至 0.3%，年增率估持平在 2.8%。

儘管如此，聯準會 (Fed) 在上周發布的最新點陣圖中預測今年仍將降息三次 (每次 25 個基點) 後，市場依舊可能忽略通膨意外上行的風險。上周出爐的美國 3 月採購經理人 (PMI) 數據也顯示價格指數出現回升，並暗示 2024 年中期通膨將持續高於目標水平。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在周五出席由聖路易聯準銀行主辦的一場論壇活動，市場關注他對於經濟與通膨前景的看法。

2. 美國 Q4 GDP 終值、耐久財訂單與房市等數據

市場也將關注周四 (28 日) 發布的美國第四季國內生產毛額 (GDP) 終值數據。商務部經濟分析局此前公布 Q4 GDP 季增年率修訂值為 3.2%，較初值的 3.3% 小幅下修 0.1 個百分點。

其他定於本周公布的還包含 2 月耐久財訂單、新屋銷售、1 月 FHFA 房價指數和 S&P/CS 20 大城房價指數等經濟數據。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 經濟學家表示：「強勁 2 月的就業報告和零售銷售反彈，意味著個人收入和支出數據應該也會相當火熱，招聘、薪資成長和工時增加將帶動個人收入，個人支出可能受汽車銷售支撐，其他類別的支出則較溫和。即使核心通膨緩解，整體 PCE 也可能加速。」

3. 博鰲亞洲論壇

博鰲亞洲論壇定於周二 (26 日) 至周五 (29 日) 在海南博鰲登場，本次主題為「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」，將設立「世界經濟」、「科技創新」、「社會發展」、「國際合作」四大板塊共計數十個議題。