Gen AI搜尋引擎恐動搖一哥地位？Wedbush：過度擔憂！Alphabet是最佳選擇

鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 07:29

Alphabet 旗下的谷歌搜尋面臨其他生成式人工智慧 (Gen AI) 廠商的競爭風險，但 Wedbush 分析師 Scott Devitt 認為，投資人過分擔憂了。

Scott Devitt 將 Alphabet 股票列入 Wedbush 「最佳選擇名單」，並將該股的目標價自 160 美元上調至 175 美元。

谷歌蟬聯搜尋引擎霸主多年，但在 ChatGPT 問世後，投資者擔心其主導地位恐受動搖，因為具 Gen AI 功能的搜尋引擎是另一種有深度的選擇。

然而，Devitt 周五研究報告指出，他認為「谷歌搜尋所面臨的結構性風險被誇大了」，他仍持續認為 Alphabet (GOOGL-US) 是 Gen AI 的淨受益者。

為了與其他 AI 公司競爭，例如微軟 (MSFT-US) 的 Bing 搜尋引擎 (使用 OpenAI 的 GPT 軟體)，Alphabet 將其 Gen AI 工具「Gemini」套件導入谷歌搜尋引擎。

「Alphabet 有多方面的競爭優勢：浩瀚的數據庫可開發和訓練跨文字、圖像和影片的 AI 模型，其谷歌搜尋、YouTube、Android 和其他谷歌應用程式勇影龐大用戶群。客製化晶片 (TPU) 讓運算基礎設施 AI 化，且有招攬先進工程人才的能力。」Devitt 指出。