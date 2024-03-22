〈FOMC會議前瞻〉施羅德估英美歐降息3-4 碼 債市投資著眼3個關鍵字

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-22 16:21

儘管美國聯準會 FOMC 日前未宣布降息，但將維持今年降息 3 碼，對此，施羅德建議，目前降息的大好機會環境對公司債表現相當有利，建議掌握投資三字訣：全球，公司債，收益。

施羅德分享 FOMC 會議重點：上調經濟預期，維持今年降息 3 碼，這些將有利於公司債表現，施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈建議投資人，應同時考量投資級與非投資級債券，掌握降息上漲契機。

由於本次聯準會宣布將降息 3 碼，針對 FOMC 會議重點與投資建議，施羅德分享債市投資三個關鍵字：全球、公司債、收益。

「全球」一致：意指預期美歐英三大央行將陸續展開降息，施羅德預估 2024 美國降 3 碼，歐洲降 4 碼，英國降 3 碼。

「公司債」：過去歷年報酬顯示，公司債表現比公債更佳， 信用利差不僅提供較高殖利率，更提供利率緩衝空間。

「收益」：納入匯率避險收益後，歐債更具評價面優勢，著眼未來潛在資本利得，網羅息收及匯率避險收益，收益來源多多益善，最差收益率 (YTW) 也有 5.1-9.0% 之間。

除了考量公司債為首選，面對未來降息走勢，短端下行空間更大，目前該基金存續期間約 4.3 年，著眼評價面，加碼證券化資產，攻守兼備。