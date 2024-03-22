特斯拉據稱削減中國的汽車產量 盤前股價下跌

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 19:20

這家電動車製造商在周五 (22 日) 盤前交易中下跌超過 3%。

根據《彭博》報導，該公司已將上海工廠的員工工作時間，從每週 6 天半調整為每週 5 天，影響了其 Model Y SUV 和 Model 3 轎車的生產。

據稱，這項變更是在本月稍早實施的，目前尚不清楚生產水準何時會恢復正常。

雖然今年前兩個月中國乘用車整體銷量成長 17%，新能源汽車銷量成長 37.5%，但特斯拉的出貨量較去年同期下降。

特斯拉目前銷售依賴於 2020 年之前推出的兩款車型：Model 3 和 Model Y，他們對這些車型進行了小幅更新，以幫助在市場競爭。