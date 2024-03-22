美3月製造業PMI初值升至52.5 創近兩年來最快增速

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 01:50

標普全球 (S&P Global) 周四 (21 日) 公布的採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，隨著生產和工廠就業成長以及通膨指標加速，美國 3 月製造業活動出現自 2022 年年中以來最最快增速，不過對經濟貢獻更達的服務業活動疲弱，寫下 3 個月來最慢增速。

美國 3 月製造業活動出現自 2022 年年中以來最最快增速，不過對經濟貢獻更達的服務業活動疲弱，寫下 3 個月來最慢增速。(圖：ZeroHedge)

美國 3 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 52.5，市場預期 51.8，前值 52.2

服務業 PMI 初值報 51.7，市場預期 52.0，前值為 52.3

綜合 PMI 初值報 52.2，市場預期 52.2，前值 52.5

觀察指數細項，受國內外需求改善的推動，美國 3 月製造業成長為 2022 年 5 月以來最強勁，而就業指標達到 8 個月高點。

值得注意的是，在薪資持續成長和燃料成本上升的背景下，標普全球衡量製造商和服務提供商價格的綜合指標升至近一年高位，而服務提供商價格指數升至 7 月以來最高水準，表明通膨仍在持續。

美國製造業、服務業價格指數持續攀升，通膨仍在持續。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「價格從 1 月份的近期低點大幅上漲，暗示未來幾個月消費者價格將面臨不受歡迎的上行壓力。」

不過，價格數據有助於解釋美國聯準會 (Fed) 在降息方面的謹慎態度。決策者本周三第五次會議維持利率不變後，Fed 主席鮑爾表示，要實現央行的通膨目標，將是一段崎嶇不平的旅程。

此外，報告顯示，儘管有跡象顯示服務需求有所改善，但價格壓力上升正促使客戶推遲對新計畫的承諾。因此，服務業的新業務成長呈放緩趨勢。