美3月製造業PMI初值升至52.5 創近兩年來最快增速
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 01:50
標普全球 (S&P Global) 周四 (21 日) 公布的採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，隨著生產和工廠就業成長以及通膨指標加速，美國 3 月製造業活動出現自 2022 年年中以來最最快增速，不過對經濟貢獻更達的服務業活動疲弱，寫下 3 個月來最慢增速。
美國 3 月 Markit PMI 報告：
- 製造業 PMI 初值報 52.5，市場預期 51.8，前值 52.2
- 服務業 PMI 初值報 51.7，市場預期 52.0，前值為 52.3
- 綜合 PMI 初值報 52.2，市場預期 52.2，前值 52.5
觀察指數細項，受國內外需求改善的推動，美國 3 月製造業成長為 2022 年 5 月以來最強勁，而就業指標達到 8 個月高點。
值得注意的是，在薪資持續成長和燃料成本上升的背景下，標普全球衡量製造商和服務提供商價格的綜合指標升至近一年高位，而服務提供商價格指數升至 7 月以來最高水準，表明通膨仍在持續。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「價格從 1 月份的近期低點大幅上漲，暗示未來幾個月消費者價格將面臨不受歡迎的上行壓力。」
不過，價格數據有助於解釋美國聯準會 (Fed) 在降息方面的謹慎態度。決策者本周三第五次會議維持利率不變後，Fed 主席鮑爾表示，要實現央行的通膨目標，將是一段崎嶇不平的旅程。
此外，報告顯示，儘管有跡象顯示服務需求有所改善，但價格壓力上升正促使客戶推遲對新計畫的承諾。因此，服務業的新業務成長呈放緩趨勢。
美國 3 月服務業 PMI 初值為三個月來最慢的成長，再加上製造業的回升，讓綜合 PMI 維持在 52.2 點，幾乎沒有變動。不過可以肯定的是，服務提供者對前景的樂觀程度達到 2022 年 5 月以來的最高水準。
- 最低50美元即可參與!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇