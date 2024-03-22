重新調整產品供應影響營收 Nike盤前股價跌逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 20:36

Nike 周五 (22 日) 盤前股價跌逾 6%，此前這家運動服飾商預測，因重新調整產品供應，用更時尚的運動鞋取代舊款運動鞋與新品牌搶奪市占，今年上半年的銷售額收將以「低個位數百分比」下滑。

截稿前，Nike(NKE-US) 周五盤前股價下跌 6.21%，每股暫報 94.56 美元；該股在過去 12 個月內下跌 16%。

該公司財務長 Matt Friend 表示，該公司計劃削減 Air Force 1 和 Pegasus 等經典運動鞋的供應，專注於重振其跑鞋品類，以及即將推出的 Air Max Dn 等產品。

巴克萊分析師 Adrienne Yih 說：「我們在季度電話會議上聽到的是，商品利潤率復甦速度放緩，主要是由於管理層採取的措施 (減少核心產品線)，且截至 25 年上半年的銷售仍將為負值。」

巴克萊將 Nike 股票目標股價下調五分之一至每股 114 美元，為華爾街在業績公布後下調幅度最大的公司。

投資人也留意 Nike 高層的評論，即 Nike 多年來的直接面向消費者 (DTC) 策略並沒有像預期的那樣推動成長。這家全球最大的運動服裝製造商現在正尋求與批發合作夥伴重新合作。

Jefferies 分析師 Randal Konik 在一份報告中寫道：「Nike 的分銷策略無處不在。問題是顧客想在任何地方買 Nike，所以事後看來，大幅減少批發似乎是錯誤的舉動。」

Wedbush 分析師 Tom Nikic 說：「在市場看到新產品能夠充分成長和擴大規模的證據之前，我們認為 Nike 仍將是一檔備受爭議的股票，仍將陷入困境。」

財報公布後，至少有 11 家券商下調 Nike 股票的預期，將目標中位數從去年 12 月的每股 126 美元下調至每股 116 美元。