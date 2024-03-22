美上周初領失業金人數意外下滑至21萬 就業市場仍強

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 01:00

美國勞工部周四 (21 日) 公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數意外下滑，且仍維持在歷史新低附近，凸顯就業市場仍然穩健。

美國上周經調整後初領失業金人數意外下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 3 月 16 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.0 萬人，低於市場預期的 21.2 萬人，較上周修正後 21.2 萬人減少 2 千人，4 周移動平均值報 21.125 萬人。

截至 3 月 9 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 180.7 萬人，較上周修正後的 180.3 萬人減少 4 千人，低於市場預期的 182.0 萬人，4 周移動平均值報 180.225 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

值注意的是，上周續領失業金人數再次向下修正，這已經是連續第 20 周下修。

(圖：ZeroHedge)

儘管利率上升，且就業市場出現一些降溫跡象，但去年申請失業金人數仍低迷。上周公布的修正後的數據顯示，申請救濟的人數甚至低於最初報告的數字。例如，續領失業金人數今年一直在 180 萬左右徘徊，而沒有像之前預期的那樣攀升至 190 萬。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前在貨幣政策會議後的記者會上表示，就業市場依然強勁，初領失業金人數「非常、非常低」。隨著招聘成長放緩，有些人認為，如果裁員增加，失業率也會相當快地上升，但目前並未看到這種情形。

FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示，Fed 官員正在等待通膨得到控制的確認，然後再降息，但他們可以確信的一件事是，企業沒有裁員，勞動力市場仍然相對強勁。