DWAC股東批准與媒體公司TMTG合併 川普喜獲意外之財

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-23 00:32

根據外媒周五 (22 日) 報導，特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corp(DWAC)股東批准與美國前總統川普社群媒體平台 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology Group(TMTG)合併，交易最快於下周一 (25 日) 完成，但還充滿不確定性。值得注意的是，川普擁有 TMTG 多數股權，外媒預估合併將給川普帶來價值逾 40 億美元的股票。

DWAC 股東投票結果替川普 TMTG 上市計畫幾乎掃除最後障礙，此前兩年多來，該媒體公司一直在燒錢。此外，這此合併可能讓川普獲得價值逾 40 億美元的股票，不過這些股票將受半年鎖定期協議限制，暫時阻止他將股票變現、也無法立即緩解他目前現金短缺狀況。

但是這筆意外之財對川普來說也是相當重要，因為他正在應對一系列法律案件對其財務影響，其中包括紐約一起民事詐欺案的 4.54 億美元判決。

雖然交易的下一步將於下周完成，但未來充滿了不確定性。DWAC 前執行長 Patrick Orlando 和川普前商業夥伴 Andy Litinsky 和 Wes Moss 分別提起訴訟，要求阻止合併，稱他們有權獲得更多股份，目前還不清楚這些案件將如何以及何時解決。

另外，這筆交易也將為 TMTG 帶來重要的 3 億美元現金注入。這家社群媒體公司在 2022 年虧損 2,320 萬美元後，在 2023 年前 9 個月虧損了 1,060 萬美元，並透過可轉換本票借入了 4,070 萬美元的資金，這些本票可以用股票償還。