軟體、半導體並重 博通可望取代特斯拉 成美股新版「科技七雄」

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 10:42

自 Netflix 退出尖牙股 (FAANG)，微軟、輝達加入後，美股 2023 年以「科技七雄」為漲勢動力，但到了 2024 年，局面又有所變動。

完成變革性收購交易的博通 (Broadcom) (AVGO-US) 今年上漲了 11%，市值達到令人印象深刻的 5,750 億美元，可望取代特斯拉成為「科技七雄」之一。 5750 億美元的市值使其列位當今世界第 13 大公司，若不包括沙特阿美 (Saudi Aramco)，則排名第 12。

博通與科技七雄的異同

在去年 10 月大規模收購 VMware 之後，博通在半導體和軟體領域的業務幾乎同樣多元化，這令博通脫穎而出。 在收購 VMware 之前，博通的軟體營收佔比不到 25%，主要以其領先的網路和通訊半導體產品而聞名。

與「科技七雄」不同，博通目前的業務主要是透過收購完成的。 執行長 Hock Tan 是該策略的大師，他收購高品質但臃腫的科技企業，並將這些特許經營權納入博通的企業保護傘。

然而，「科技七雄」主要是先靠內部成長，再進行更大規模的收購。 但博通與「科技七雄」也有許多共同點：強大的競爭護城河、高利潤率、技術創新，以及一個可能受益於產生人工智慧的平台。

VMware 的新產品

在第一季電話會議上，博通管理層預計，VMware 今年每季營收都將實現兩位數的成長，意味著 2024 財年至少成長 40%，這令人訝異，因为在收購之前，VMware 的營收增長沒那麼快，例如收購的前一季，VMware 的營收增長僅 2%。

VMware 新推出的虛擬人工智慧 (AI) 產品 VMware Cloud Foundation (VCF) 大力提振博通的銷售。

VCF 虛擬化大型企業的資料中心，包括運算、儲存和網絡，為大型企業的本地資料中心提供「類似雲端」的體驗。

此外，VMware 去年夏天宣布與輝達 (NVDA-US) 建立合作夥伴關係，VCF 將可在名為 VMware Private AI Foundation 的產品中運行輝達的 GPU。 這使得客戶可以在自己的資料中心運行 AI 模型，獲得重視隱私和安全的大公司熱愛。

整體而言，博通預計其軟體部門 (包括賽門鐵克、加州科技公司和現在的 VMware) 今年營收將超過 200 億美元。 相較之下，2023 財年的軟體營收僅 76 億美元。

博通其他 AI 部門

除了大幅改進的軟體產品外，博通還擁有兩項高成長的 AI 硬體業務。 其一是網路領域，博通透過其 Tomahawk 和 Jericho 晶片組品牌在交換器和路由器半導體領域佔據主導地位。 這些品牌用於大多數領先的資料中心交換器和路由器，實現了當今 AI 訓練和推理所需的閃電般的乙太網路連接。

目前第二大 AI 業務是博通的客製化專用積體電路 (ASIC) 業務。 在這項業務中，博通將其 IP 貢獻給第三方 AI 晶片，如 Alphabet 的 Tensor 處理單元。 基本上所有的雲端運算巨頭現在都在尋求設計自己的內部 AI 晶片，這項業務的成長非常強勁。

這些 AI 晶片業務正在快速發展，從幾年前的微薄收入成長到今天的數十億美元。 今年，管理階層預計 AI 產品的營收將超過 100 億美元，佔博通 2024 年半導體總營收 35%。 這項預測已經比上個季度大幅上升，當時博通預測其 AI 晶片今年僅佔晶片市場的 25%。

其餘投資組合投資於週期性成長產業

博通其他業務前景不像 AI 晶片那樣令人咋舌，但也確實擁有強大的特許經營權和高利潤率。 例如，博通與蘋果 (AAPL-US) 合作牢固，博通為 iPhone 生產射頻和無線連接晶片。 此外，博通也主要在週期性寬頻和無線通訊市場生產許多領先的晶片組。

挺進七強?

目前，博通的本益比約為 26，股息率為 1.7%，為「科技七雄」股票估值的低端，也將使其成為股息收益率最高的公司，意味著有成長空間，且分析師的收益 預期可能也過於保守，畢竟，博通多年來一直超過分析師的預期，而且最近幾乎每季都上修對 AI 收入的預期，顯現管理層傾向保守。

此外，在 VMware 的支持下，博通不僅是晶片製造商，還是擁有眾多平台的多元化科技集團，意味博通可在硬體或軟體產業中尋找新的收購對象，從而為其未來的發展提供途徑。