博通以40億美元價格將EUC部門賣給KKR

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-26 23:10

美國晶片製造商博通 (AVGO-US) 將以約 40 億美元的價格將旗下終端使用者運算事業 (EUC) 出售給私募基金 KKR，此舉將進一步推動博通執行長陳福陽在收購 VMware 後精簡公司投資組合的努力。

KKR 周一 (26 日) 宣布與博通簽屬最終協議，以 40 億美元價格收購博通的 EUC 部門，交易完成後 EUC 將成為一家獨立公司，並且將繼繼續由 Shankar Iyer 領導的現有管理團隊營運，該筆交易預估將在今年完成。

上述交易最早在上周六傳出消息，當時外媒援引知情人士報導指出，KKR 在競購博通 EUC 部門過程中戰勝包括殷拓集團 (EQT) 在內其他私募股權公司。

與此同時，博通正在試圖分拆 VMware 旗下安全軟體業務 Carbon Black。

博通併購 VMware 這筆價值 690 億美元的交易曾面臨幾項監管阻礙，而且在 2022 年 5 月宣布時，是全球數一數二大的併購案之一。隨後在一年多後的 2023 年 11 月，在獲得主要市場中國監管機構批准後，完成這筆收購案。

另一方面，收購 EUC 是 KKR 近年來在科技領域進行的最新一筆收購。該私募股權基金曾在 2018 年以 85 億美元價格收購美國軟體公司 BMC，兩年後將 BMC 與從 Thoma Bravo 買來的 Compuware 公司合併。