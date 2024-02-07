小摩分析師喊加碼博通 僅次於輝達的AI晶片股

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 13:00

摩根大通 (小摩) 分析師認為，在人工智慧 (AI) 晶片需求飆升之下，博通 (AVGO-US) 可望成為全球第二大 AI 晶片供應商，為投資人提供具有吸引力的投資機會。

小摩分析師 Harlan Sur 周二 (6 日) 重啟對博通的投資分析，給予博通「加碼」(Overweight) 評等，目標價為 1550 美元，理由是其在 AI 相關產品領域中處於領先地位。

Sur 寫道：「我們特別看好雲端資料中心終端市場，博通在交換 / 路由器領域處於領先地位，其客製化晶片 (ASIC) 商機遍及資料中心，還有在 AI 方面的機會。」

博通周二收盤下跌 1.65% 至每股 1222.65 美元，盤後小漲 0.13%。該股過去 12 個月股價已翻約一倍。

博通是高階 AI 特殊應用晶片 (ASIC) 市場的領先廠商，其業務為幫助 Alphabet 旗下 Google、Meta 以及微軟等公司設計 AI 客製晶片，即所謂的 TPU 或張量處理器。

Sur 預估博通今年的人工智慧營收將達 80 億至 90 億美元，主要由客製晶片業務貢獻。這樣的營收水準將使博通成為全球第二大 AI 晶片供應商，僅次於輝達 (NVDA-US)，FactSet 預估今年輝達的資料中心營收將達 760 億美元。分析師通常將資料中心收入作為 AI 晶片銷售額的代表。