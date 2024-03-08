〈財報〉博通Q1整體業績佳 但半導體收入未達預期 盤後股價震盪

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-08 06:54

蘋果等大型科技公司晶片供應商博通 (AVGO-US) 周四 (7 日) 盤後公布上季營收優於預期，雲端服務供應商升級人工智慧 (AI) 資料中心，幫助推動對其先進網路晶片的需求，但上季半導體收入未達預期。財報公布後，盤後股價一度跌逾 8%，隨後收斂至約 1%。

FY24 Q1(截至 2/4) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 訪調分析師預測

營收：119.6 億美元 (年增 34%) v.s. 118 億美元

調整後淨利：52.5 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：10.99 美元 v.s. 10.40 美元

博通公布第一季營收年增 34%，至 119.6 億美元，調整後 EPS 為 10.99 美元，優於前年同期的 10.33 美元，雙雙高於市場預期。

按業務表現來看，上季半導體部門收入為 73.9 億美元，年增 4%，遜於 Visible Alpha 預測的 74.5 億美元；基礎設施軟體收入為 45.7 億美元，年增 153%，高於預期的 44.9 億美元，軟體需求幫助彌補比預期更低迷的晶片銷售。

財報結果顯示，AI 運算支出熱潮並未如博通所期望那樣幫助提振晶片銷售。執行長陳福陽此前預期，2024 會計年度 AI 相關營收將占總營收超過 25%。

即使半導體收入未達預期，陳福陽表示，AI 資料中心對網路晶片的需求強勁，大型雲端運算供應商對其客製化 AI 晶片的需求旺盛，且正在刺激半導體領域成長。