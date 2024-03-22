〈財報〉Lululemon Q4獲利高於預期 但北美成長停滯 財測遜色 盤後挫逾11%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-22 07:50

高檔女性運動服裝零售商 Lululemon Athletica(LULU-US) 周四 (21 日) 公布第四財季獲利超過預期，但因北美成長停滯不前，本財季和全年財測低於預期，盤後應聲下挫逾 11%。

第一財季財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

稀釋後 EPS：2.35 美元至 2.40 美元 vs. 2.55 美元

營收淨額：21.8 億美元至 22.0 億美元 (即年增 9% 至 10%) vs. 年增 12.5% 至 22.5 億美元

全年財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

稀釋後 EPS：14 美元至 14.20 美元 vs. 14.13 美元

營收：107 億美元至 108 億美元 vs. 109 億美元

第四財季 (1/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

每股獲利 (EPS)：5.29 美元 vs. 5.00 美元

營收：32.1 億美元 vs. 為 31.9 億美元

淨利：6.695 億美元，即每股 5.29 美元 (年同期為 1.198 億美元，即每股 94 美分)

Lululemon 周四收高 2.09%，但盤後重挫 11.24%，報每股 425.00 美元。

Lululemon 與同業均在戮力應對需求的不確定性和可自由支配支出的放緩，這對服裝領域的打擊尤為嚴重。北美為 Lululemon 最大銷售額地區，因此是投資者焦點。

Lululemon 北美地區與去年相比更加艱難，且該地區更多消費者偏愛選擇將錢花在體驗方面，而非購買衣服和鞋子等商品。

Lululemon 第四財季美洲地區銷售年增率僅 9%，雖仍在成長，但遠低於去年同期的 29%，係因 Lululemon 專注於擴張國際版圖。

根據財報，Lululemon 第四財季國際銷售額成長 54%，其中，中國銷售額成長 78%、其他市場成長 36%。

StreetAccount 的數據顯示，第四季同店銷售增長 12%，略低於分析師之前預期的 12.3%。

執行長 Calvin McDonald 法說會上提道美國消費者行為近期的變化，稱公司正應對市場今年開局較慢的情況。「我們認為這是繼續進攻的機會，因為我們傾向於投資，以延續成長軌跡。我們美國以外的業務仍然強勁，所有國際市場都在加拿大。」

他補充，美國的客流量和轉換率都在下降，而這歸因於美國客戶群最關鍵的 0 到 4 號尺寸產品缺貨嚴重，且產品顏色不足。

Lululemon 長期以來是女性運動服裝市場的領導者之一，但卻面臨越來越激烈的競爭，因為 Alo Yoga 和 Vuori 等新進業者一直在蠶食 Lululemon 的市佔，為此 Lululemon 一直致力於打造鞋類產品並發展男裝業務。

Lululemon 第四財季在北京 (其主要成長市場) 開設了第一家男裝店，2 月推出首款男式運動鞋 CityVerse，並計劃推出新的男女跑步款式，因為高性能運動鞋仍然是停滯的鞋類市場中的亮點。

McDonald 稱第四財季的「黑五購物日」創公司史上最大單日銷售額，且假期購物季開局的趨勢令其振奮。但最終該零售商的假期購物季前景略低於分析師的預期。