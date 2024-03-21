蘋果執行長庫克現身上海旗艦店開幕 大批果粉到場圍觀

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 23:10

蘋果 (AAPL-US) 在中國第 57 家門市、上海第八家門市於周四 (21 日) 晚間開幕，其中蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 到現場開門正式營業。儘管蘋果去年在中國銷量下滑，但現場聚集大量「果粉」，把這家新門市團團圍住。

蘋果在上海靜安門市的規模僅次於紐約的全球蘋果旗艦店，是全球第二阿、亞洲規模第一的門市。根據媒體報導，昨天就有果粉到新門市外排隊等候。周四晚上 7 點開幕前，廣場周邊早已擠滿人群，他們絕大多數無法擠入店內，現場動用不少警力維安。

在蘋果零售和人事資深副總裁 Deidre O"Brien 的陪同下，庫克並未在蘋果零售店發表任何公開演講。

庫克昨天就現身上海，與包括比亞迪電子在內的中國供應商會面。他強調，對蘋果供應鏈來說，沒有比中國更重要的地方。不過，蘋果重視中國市場的背後，銷量下滑及供應鏈遷出中國仍是繞不開的關注點。