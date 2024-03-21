〈財報〉IT服務供應商埃森哲上季業績憂喜參半 下修全年營收預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 22:10

資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲 (Accenture) 周四 (21 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，儘管該季獲利優於市場預期，但營收表現不佳，此外由於不確定的經濟情勢讓客戶削減諮詢服務支出，下調今年全年營收展望。

展望未來，埃森哲預估今年全年營收增幅介在 1% 至 3% 之間，低於先前預測的 2% 至 5%；對於本季 (第三季) 預測介在 162.5 億至 168.5 億美元之間，低於分析師預期的 170.1 億美元。

根據財報，埃森哲第二季 (截至今年 2/29) 營收報 158 億美元，略低於分析師預期的 158.4 億美元、經調整後每股獲利報 2.77 美元，高於分析師預期的 2.66 美元。

值得注意的是，作為該公司未來收入的關鍵指標─新預定量在第二季衰減 2% 至 215.8 億美元，而通訊、媒體和技術部門的收入年減 8%。

Baird Equity 的分析師表示，該產業的成長在過去 6 個季度一直在減速，埃森哲「可能需要幾年時間才能恢復」到中位數到高個位數的內增性成長 (organic growth)。

該公司一直在努力應對其 IT 諮詢和需求低迷，因為高利率給這個在疫情期間高速成長的產業踩了煞車，而這也導致其開始裁員。埃森哲本會計年度將提列 4.5 億美元的離職相關成本，而在上一會計年度，該公司裁員約 1.9 萬人，占員工總數的 2.5%，計入 11 億美元相關成本。