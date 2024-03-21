〈美股早盤〉市場加大降息押注、美光開盤漲逾14% 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 21:47

美國記憶體晶片大廠美光 (Micron Technology) 發布樂觀財測後，提振晶片類股走高，而投資人對美國央行堅持今年降息三次的觀點感到欣慰，以科技股為主的那斯達克指數領漲，帶動美股主要指數周四 (21 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 3.0%。

美國聯準會 (Fed) 周三維持今年三次降息的預期，儘管近期物價壓力有所反彈，股市樂觀情緒重燃。雖然 Fed 主席鮑爾繼續強調，官員希望看到更多的證據表明價格正在下降，但他也表示，「在今年的某個時候」開始降息將是合適的。

道富銀行資深多資產策略師 Daniel Gerard 表示，Fed 仍傾向於今年放寬政策，但有鑑於今年是大選年，他們希望能很快看到更強勁的數據有所鬆動。

經濟數據方面，美國勞工統計局 (BLS) 周四公布上周初領失業金人數降至 21 萬，低於市場預期與前值的 21.2 萬；續領失業金人數也降至 180.7 萬，低於市場預期的 182 萬，但略高於前值 180.3 萬。

歐元區製造業數據低於預期後，歐洲股市回吐部分漲幅。標普全球 (S&P Global) 的採購經理人指數 (PMI) 顯示，歐元區最大的兩個經濟體德國和法國持續疲軟，儘管 3 月份歐元區整體民間企業活動升至 9 個月高點。

截至台北時間周四（21 日）22 時許：

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價下跌 6.67%，至每股 355.05 美元

資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲周四美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，儘管該季獲利優於市場預期，但營收表現不佳，此外由於不確定的經濟情勢讓客戶削減諮詢服務支出，下調今年全年營收展望。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 15.05%，至每股 110.74 美元

美光周四盤前股價漲逾 16%，有望寫下歷史新高。此前該公司上季財報獲利超預期，而且對本季的營收預測也優於華爾街分析師預估，主因是其用於人工智慧 (AI) 運算的記憶體晶片需求飆升。

理想汽車 (LI-US) 早盤股價下跌 7.19%，至每股 31.63 美元

由於銷售訂單表現不佳，理想汽車宣布調整 2024 年第一季的車輛交付預期。該公司先前預計交付量為 100,000 至 103,000 輛，但現在將預期下調至 76,000 至 78,000 輛。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21 萬，預期 21.2 萬，前值 21.2 萬

美國上周續領失業金人數報 180.7 萬，預期 182 萬，前值 180.3 萬

美國 3 月費城聯準銀行製造業指數報 3.2，預期 - 2.6，前值 5.2

美國 3 月製造業 PMI 預期 51.8，前值 52.2

美國 3 月綜合 PMI 預期 52.2，前值 52.5

美國 3 月服務業 PMI 預期 52.0，前值 52.3

華爾街分析：