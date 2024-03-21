〈輝達GTC大會〉台達電展示Omniverse數位孿生應用 同步秀高效AI伺服器零組件方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-21 19:53

台達電 (2308-TW) 今 (21) 日宣布，參加輝達 NVIDIA GTC 大會，展示透過 NVIDIA Omniverse 所開發的創新數位孿生平台，以及自身高效 AI 伺服器電源、協助 GPU 運行的一系列關鍵產品，包括 DC/DC 轉換器、功率電感 (Power choke) 和 3D Vapor Chamber 散熱解決方案等。

台達電副董事長柯子興表示，身為 2024 年唯一參與 NVIDIA GTC 的電源和散熱管理解決方案提供者，此次展示運用 NVIDIA Omniverse 開發的數位孿生平台，凸顯在電子製造領域的卓越能力；亦希望透過自身的最新技術，不斷協助提升 AI 產業的能源效率。

NVIDIA Omniverse 及模擬技術副總裁 Rev Lebaredian 表示，人工智能驅動的新製造時代，將廣泛應用數位孿生和合成數據，可在實際生產開始之前就先以數據分析提高效率和生產力。

透過在 NVIDIA Omniverse 上所開發的數位平台，台達電可虛擬連接特定生產線，從各種設備和系統中彙總數據，打造數位孿生；同時借助 NVIDIA Isaac Sim 技術，台達電可以生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現 90% 的準確度。

應用 NVIDIA 的尖端科技，台達電將能進一步強化 GPU 應用生態系的能源效率；此次在 NVIDIA GTC 展會上，台達除了分享應用於特定生產線、基於 NVIDIA Omniverse 開發的數位孿生外，亦展示 AI 資料中心與 GPU 的相關解決方案。

當中包含符合 OCP 組織第三代開放式機櫃規範（Open Rack Version 3, ORV3）且能源效率高達 97.5% 的伺服器電源、ORV3 18kW / HPR 33kW 機架式電源、SD-WAN、輸出電壓為 54Vdc 的冗餘電源模組（CRPS）、電池備援模組（BBU）、Mini UPS 以及液冷系統。