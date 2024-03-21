旅天下打造「旅行社資源整合平台」 今年營收看增5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-21 14:50

旅行社業者旅天下 (6961-TW) 董事長李嘉寅今 (21) 日指出，今年還是非常樂觀，訂單能見度已達第四季，包機量體也逐漸擴大，目標發展成「旅行社資源整合平台」，以共享共好共利為共同發展目標；法人樂觀看待，在快速拓展加盟店下，今年營收有望看增 50%。

李嘉寅表示，台灣有近 4000 家中小型旅行社，截至去年底，旅天下加盟店有 56 家，目標今年達 80 家，明年超過 100 家，成為台灣旅遊加盟領導品牌。

旅天下發言人許哲郎進一步說明，今年將以雙軸加盟平台規模化發展，對加盟店汰弱留強。

除了深化加盟布局，旅天下今年持續獨家包下台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷班機至 2025 年，首季載客率已逾 98%，其中花卷包機今年新增串飛仙台，航班從既有一周 2 班增至 3 班，機位大幅提升約 50%，使日本線產品更多元。

另一方面，看準東南亞旅遊持續看旺，旅天下台北出發峴港包銷機位已拿至年底，並強化部署南台灣市場，拿下台中、高雄出發越南峴港、泰國曼谷等機位。