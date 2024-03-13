〈勤誠法說〉Q1營運谷底 今年目標雙位數成長 AI產品呈逐季成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-13 17:54

機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (13) 日召開法說會，執行長陳亞男指出，雖然今年上半年外部環境仍嚴峻，預期第一季為今年營運谷底，力拚營收雙位數成長。另外，陳亞男也表示，AI 產品仍為勤誠重要成長動能，有望逐季成長。

陳亞男表示，去年 AI 產品一支獨秀，自去年第三季開始出貨放量，表現超乎預期，帶動勤誠去年營收獲利成長。陳亞男說，今年還是以 AI 為主要成長動力，包括輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 以及英特爾 (INTC-US) 等都是勤誠持續合作的客戶。陳亞男特別點出，勤誠為輝達 MGX 2U 產品的主要合作夥伴，並積極與台灣 ODM 廠、國外客戶配合。

另外，勤誠今年 2 月公告旗下勤鋒精密購置新北市樹林區的不動產，陳亞男說明，勤鋒精密主要負責 NCT 沖壓，不過五股區的產能滿載，因此投資樹林區因應美系客戶及 AI 產品訂單需求。陳亞男進一步表示，目前已購置 NCT 沖壓打樣設備，預估今年就會遷入，遷入前將加強自動化設備的建置。

嘉義廠方面，陳亞男則說，主要製造北美 AI 產品，因此去年第四季在 AI 伺服器需求暢旺的情況下，短短幾個月產能就接近滿載。未來 AI 相關產品的生產仍以嘉義廠為主，勤誠也將持續優化產能。

至於通用型伺服器展望，陳亞男指出，目前尚未看到需求恢復，復甦力道疲弱，下半年有望穩步回升，但仍要觀察終端客戶的需求。