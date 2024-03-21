盤後速報 - 東洋(4105)下週(3月28日)除息3.5元，預估參考價78.3元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
東洋(4105-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(3月21日)收盤價81.80元計算，預估參考價為78.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
東洋(4105-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種西藥動物用藥農藥環境用藥化粧品等之製造及銷售。生物技術服務業。各種醫療器材玻璃器具橡膠製品等製造銷售及食品什貨批發零售。近5日股價上漲0.49%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|81.80
|3.5
|4.28%
|0.0
|2023/03/30
|79.7
|3.4
|4.27%
|0.0
|2022/07/19
|72.5
|3.0
|4.14%
|0.0
|2021/09/14
|79.3
|4.0
|5.04%
|0.0
|2020/07/17
|80.3
|4.0
|4.98%
|0.0
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