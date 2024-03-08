東洋攜手羅氏大藥廠 擴增癌藥產品組合

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-08 15:25

東洋 (4105-TW) 今 (8) 日宣布與羅氏大藥廠 (Roche) 簽約合作，從 4 月 1 日起將負責羅氏旗下 Avastin 癌思停 (Bevacizumab) 的癌症領域市場行銷及部分醫藥學術活動；羅氏也持續提供臨床試驗或學術研究案等服務。

東洋表示，此合作案不僅擴增公司在癌症藥品領域的產品組合，也與羅氏攜手共同為醫病持續提供完整的醫療解決方案。

羅氏大藥廠總經理 Girish Mulye 強調，125 年來羅氏致力於研發藥物和診斷方法，以改善和救助世界各地的生命。如今羅氏已成為腫瘤學、免疫學、眼科、傳染病和神經科學領域臨床差異化藥物的全球領導者。

Girish Mulye 指出，身為全球最大的生物技術公司和診斷領域的全球領導者，此次與台灣東洋策略聯盟對台灣癌症患者的照護將具加乘的效果，除了提升台灣醫藥產業量能，並能共同推動劃時代的經典產品，透過台灣藥廠的廣大通路，永續造福更多病友。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，多年來，台灣東洋透過自主研發、生產製造和代理等方式創新前沿藥品，並長期參與國內醫學中心各項臨床實驗，使其不僅成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗癌症等疾病領域所信賴的首選夥伴，更成爲穩居台灣癌症藥廠的第一品牌。

此外，為滿足醫病臨床需求，台灣東洋與羅氏結盟為策略聯盟夥伴，持續照護 Avastin 癌思停 (Bevacizumab) 的病患，希望結合台灣東洋在癌症領域的佈局優勢與羅氏的國際藥品資源，為醫療團隊提供貼近臨床需求的藥物治療組合也攜手提升病人福祉。