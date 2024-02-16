東洋元月純益倍增至1.77億元 每股賺0.71元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 15:28
東洋 (4105-TW) 今 (16) 日公告自結數，在 Lipo-AB 銷售分潤挹注下，以及多項癌症用藥持續出貨，1 月稅後純益較前一月轉盈、較去年同期倍增，來到 1.77 億元，每股純益 0.71 元。
東洋 1 月合併營收 6.01 億元，月增 24.53%、年增 50.29%；營益率 37.15%，月增 25.13 個百分點、年增 13.36 個百分點；稅前盈餘 2.42 億元，較去年 12 月虧轉盈、年增 133.56%；稅後純益 1.77 億元，較去年 12 月虧轉盈、年增 113.18%，每股純益 0.71 元。
東洋日前也公告去年全年自結數，稅後純益 10.82 億元，年減 1.1%，每股純益 4.35 元。公司日前透露，後續股利配發期望能延續 2022 年方向。
從東洋近五年現金股利配發率來看都有 75% 以上水準，去年配發率約 77%，若以今日收盤價估算，隱含現金殖利率約 4.2%。
展望今年，東洋力拚營收年增幅近 10%，續創新高，主要成長動能包含癌症與重症部門中的 Lipo-AB 美國會加大出貨、膽道癌標靶新藥 Pemazyre、麻醉新藥 BYFAVO、佐劑流感疫苗等。
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