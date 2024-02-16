東洋元月純益倍增至1.77億元 每股賺0.71元

東洋 (4105-TW) 今 (16) 日公告自結數，在 Lipo-AB 銷售分潤挹注下，以及多項癌症用藥持續出貨，1 月稅後純益較前一月轉盈、較去年同期倍增，來到 1.77 億元，每股純益 0.71 元。