東洋治療革蘭氏陰性菌新藥獲國內藥證 搶攻54億元抗生素市場
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 18:58
東洋 (4105-TW) 今 (21) 日宣布，自主開發治療革蘭氏陰性菌新藥「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」通過食藥署核可、取得藥證，預計 12 月上市投入臨床，搶攻一年 54 億元後線抗生素治療市場商機。
抗生素抗藥性是醫界長期關注問題，根據衛福部疾管署去年統計資料顯示，台灣部分菌株呈現抗藥性比例已達 90%，若抗藥性問題未能及時控制，2050 年台灣每年恐將有 3.3 萬人因抗藥性細菌感染導致死亡。
東洋為回應國內各醫師學會團體呼籲，自 2016 年起投入多黏菌素 B(Polymyxin B) 的新藥研發，更寫下國內藥廠願投入研發經費開發國產抗生素新藥的少見案例，自主研發的「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」已完成領證。
總經理侯靜蘭表示，Polymyxin B 是屬新療效、新使用途徑的廣譜特性國產新藥，為提供高品質藥品，東洋也從歐美引入高級別原料並符合 PIC/S GMP 國際製藥規範且通過食藥署及先進國家查廠的六堵廠區進行生產，期以透過高標準的生產流程，為國內醫病提供兼顧臨床需求與藥品安全的關鍵藥物。
侯靜蘭進一步表示，東洋在 1998 年投入微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB) 開發之際，即與國內感染領域專家、醫學會請益也與醫療團隊成為長期合作夥伴，因此深知抗感染領域對抗生素藥物的急切需求。近年國際研發抗生素新藥動力趨緩、抗藥性問題持續，再加上 2003 年的 SARS 與 2019 年的 COVID-19 疫情影響，穩定供應國內抗生素即為重要政策方向。台灣東洋則透過代理引進、自製國產新藥等方式，持續在抗生素藥品多樣性與供給穩定性上貢獻心力。
侯靜蘭指出，台灣東洋先以「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」為成長雙引擎，如今「自製國產新藥」動能到位，構成營運發展三箭策略，而各面向均穩定成長。在「授權引入國際新藥」部分，引進全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥 Pemigatinib、代理全球疫苗大廠 CSL Seqirus 細胞流感疫苗與佐劑流感疫苗以及引入全球鎮靜麻醉新藥 Remimazolam；「外銷困難學名藥」部分，自製研發的微脂體 Lipo-AB 持續穩定出貨美國；「自製國產新藥」部分，Polymyxin B 也獲藥證投入國內臨床醫療。
侯靜蘭說，台灣東洋會持續深化產品布局以及打造降本增效的營運策略，盼建構符合臨床需求的完整產品線，為全球醫病提供更多元的醫療解決方案也為公司長期營運添加成長動能。
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