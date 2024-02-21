東洋治療革蘭氏陰性菌新藥獲國內藥證 搶攻54億元抗生素市場

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 18:58

東洋 (4105-TW) 今 (21) 日宣布，自主開發治療革蘭氏陰性菌新藥「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」通過食藥署核可、取得藥證，預計 12 月上市投入臨床，搶攻一年 54 億元後線抗生素治療市場商機。

抗生素抗藥性是醫界長期關注問題，根據衛福部疾管署去年統計資料顯示，台灣部分菌株呈現抗藥性比例已達 90%，若抗藥性問題未能及時控制，2050 年台灣每年恐將有 3.3 萬人因抗藥性細菌感染導致死亡。

東洋為回應國內各醫師學會團體呼籲，自 2016 年起投入多黏菌素 B(Polymyxin B) 的新藥研發，更寫下國內藥廠願投入研發經費開發國產抗生素新藥的少見案例，自主研發的「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」已完成領證。

總經理侯靜蘭表示，Polymyxin B 是屬新療效、新使用途徑的廣譜特性國產新藥，為提供高品質藥品，東洋也從歐美引入高級別原料並符合 PIC/S GMP 國際製藥規範且通過食藥署及先進國家查廠的六堵廠區進行生產，期以透過高標準的生產流程，為國內醫病提供兼顧臨床需求與藥品安全的關鍵藥物。

侯靜蘭進一步表示，東洋在 1998 年投入微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB) 開發之際，即與國內感染領域專家、醫學會請益也與醫療團隊成為長期合作夥伴，因此深知抗感染領域對抗生素藥物的急切需求。近年國際研發抗生素新藥動力趨緩、抗藥性問題持續，再加上 2003 年的 SARS 與 2019 年的 COVID-19 疫情影響，穩定供應國內抗生素即為重要政策方向。台灣東洋則透過代理引進、自製國產新藥等方式，持續在抗生素藥品多樣性與供給穩定性上貢獻心力。

侯靜蘭指出，台灣東洋先以「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」為成長雙引擎，如今「自製國產新藥」動能到位，構成營運發展三箭策略，而各面向均穩定成長。在「授權引入國際新藥」部分，引進全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥 Pemigatinib、代理全球疫苗大廠 CSL Seqirus 細胞流感疫苗與佐劑流感疫苗以及引入全球鎮靜麻醉新藥 Remimazolam；「外銷困難學名藥」部分，自製研發的微脂體 Lipo-AB 持續穩定出貨美國；「自製國產新藥」部分，Polymyxin B 也獲藥證投入國內臨床醫療。