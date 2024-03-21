〈房產〉北台灣房市329檔期案量逾3000億元創新高 年增近6成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 12:16

市調機構統計，2024 年北台灣房市 329 檔期推案預估量 3,140.5 億元，較去年同期實際推案量成長約 1171.9 億元，年增 59.5%，創歷史新高紀錄。其中，商、廠辦案占比只有 4.6%。

住展發言人陳炳辰表示，此況並不意外，去年房市籠罩在包括大選與平均地權條例等各種不明確性，延後推案態勢明確，且政策法令下的推案時辰壓力，都讓今年供給量翻揚毫無懸念。

2024 年北台灣 329 檔期主力放在北北桃，共 2639.5 億元，占了 85% 的量能；其中，台北市 971 億元，首都推案水準仍居高不下；新北市、桃園市各為 857.8 與 810.7 億元，北北桃生活圈新案齊發，豐富精彩。

陳炳辰指出，台北市在 329 檔期有四案預估推上百億元，包括「達永 ‧ 新潤永吉路案」、「中工鳴森苑」、「士科大院」，以及「遠雄商舟」商辦案，各自具備信義區、民生社區、北士科重劃區地段優勢，發展出量能不意外。還值得注意是房市交易熱區中山區預計有 5 案推出，為行政區中數量之最，加總約來到 90 億元，顯然可見建商對市中心區域高度期望。

至於新北 市與桃園市則分別有指標建商長虹建設 (5534-TW)、麗寶建設於新北市林口區與桃園區小檜溪推出預計達百億元指標案，推升聲量。而去年新北市最熱地域三重區，今年將持續延燒，329 檔期預計有 7 案推出，加總約 278 億元案量，最大亮點莫過於「甲山林市政官邸 3 號」、「寶石睿岳」、「富麗天景」，預期各有達 50 億元以上量能，增添三重區房市價值。

桃園市則將目光集中在大園區，預期有 5 案推出，雖推案量不算大，以去年延推到此檔期的「上順艾麗」為焦點，但大園區在鄰近青埔，以及航空城和客運園區話題炒熱，已為桃園市預售新案熱門地帶。

值得一提的是基隆市，推案量預估 122 億元，此量體雖然僅是熱門縣市的一個大案量，但暖暖區的話題案「甲山林城上城 2 - 美麗上城」為一大看頭，且因為近期基隆港區新案攀上高價，讓基隆市房市後市可期。