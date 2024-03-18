〈房產〉新青安補助神助攻 全台平均房貸期數305期創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 10:55

2023 年 8 月起新青安優貸政策上路，不只為房市挹注買氣，也成為房貸年期拉長的最大推手，依根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，新青安實施的 2023 年第三季，新增購置住宅平均貸款期數達 305 期，整整比政策上路前的 2023 年第二季增加 10 期。這也是數據統計以來，首度突破 300 期大關，改寫史上新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新青安將申貸上限額度，從 800 萬元提升至 1000 萬元，擴大適用的交易總價帶；加上新青安最長貸款年期，從 30 年延長到 40 年，寬限期上限也從 3 年展延至 5 年，有利於買家藉由拉長還款年期，降低每月的房貸負擔，所以政策一上路就反映熱烈，平均貸款期數也一口氣從 295 期，提升到 305 期，如今新購屋的房貸族，平均貸款年期已超過 25.4 年。

此外，房價相對親民的南部地區，因新青安額度提高而受惠的新案頗多，去年第三季高雄、台南便湧現大量新成屋申貸，由於銀行放貸常有「屋齡 + 貸款年期」小於一定標準的原則，因此新案更有機會爭取長年期貸款，也讓高雄、台南去年第三的平均貸款期數，分別以 348 期、336 期高居六都冠亞軍；高雄季增 46 期、台南季增 35 期也分居六都季增期數一、二名，連帶推升全台整體的平均貸款期數。

事實上，青安優貸政策拉長房貸年期似有前例可循。台灣房屋根據不動產資訊平台資料，比對青安政策變動前後季度的新增房貸平均期數，2010 年底財政部青安貸款開辦後，2011 年第一季平均貸款期數便飆高至 223 期，單季暴增 36 期，季增期數史上最多，僅一季之差，房貸族就多背 3 年債，此後平均貸款期數便保持在 220 期以上。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，內政部最初在 2009 年主辦的青年貸款方案，額度只有 200 萬元，最高年限 20 年；而 2010 年底財政部青安貸款開辦，額度拉高至 500 萬元，年限提升為 30 年，這也是官方首度端出 30 年期的政策性優貸，加上當時房市正處於多頭上升期，申貸購屋情況踴躍，使貸款期數大躍進。