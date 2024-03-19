〈房產〉2023年台中市熱門購屋路段出爐 北屯區最夯有5路段入榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 11:34

2023 年台中市 10 大熱門購屋路段出爐，房仲業者根據聯徵中心申貸件數統計，去年台中市熱門購屋路段，桂冠由烏日區「中山路三段」奪下，交易件數 439 件，北屯區「太原路三段」以 336 件居次，單區域熱門路段部分，北屯區以 5 路段進榜，成為熱度最夯行政區。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，冠軍路段烏日區「中山路三段」位在烏日高鐵特區，是烏日主要的橫貫要道，往西過烏溪就可以至彰化市中山路，經王田交流道可接大肚區沙田路，交通十分便捷，中山路三段北邊以高鐵台中站為中心，主要是商業區、產業專用區，往南則以住宅區為主，去年該路段交易量都集中在第四季，主因為擁有 502 戶大量體的「浩瀚豐世紀」交屋，造成申貸量大幅上揚。

台中北屯區 2023 年就有「太原路三段」、「敦富路」、「信平路」、「敦富六街」、「環太東路」進榜，五路段合計申貸量共 1352 件，房市買氣強強滾，中信房屋 14 期洲際加盟店店東江宜宸表示，這幾個路段都是北屯的話題中心，排名第二的「太原路三段」有北屯區最大公共建設「台中市立綜合醫院」，醫院將於 2025 年底營運，未來預計將成為醫師聚落，每坪價格近逼 5 字頭，去年已有建案陸續完工，邁入交屋期，因而推升了此一路段交易量。

台中「敦富路」與「敦富六街」位於機廠特區，是近年來台中市熱門重劃區之一，這兩路段距離捷運綠線北屯總站跟舊社不遠，加上台中第二家 COSTCO 落腳，商圈已逐步完善，江宜宸說，這區的機能很好，加上交通便利性，近年來人口跟商圈發展速度飛快，房價也是直線往上攀升，目前五年內的電梯大樓，30 坪小兩房帶車位，中古屋開價就要 1400 萬左右，加上該區的土地售出價格屢創新高，未來的房價還有很多成長空間。

江宜宸進一步說明，「信平路」緊鄰中國醫藥大學水湳校區，屬於水湳經貿園區，接近 14 期重劃區，該路段以往並無大量物件在市場流通，影響申貸量飆升的原因主要是有 639 戶的「達麗創世紀」正值交屋期導致。水湳經貿園區的主要熱區是在中央公園區塊，周邊企業中心林立，購買主力主要是工程師、技術人員，都是以自住為主，購買 40 至 50 坪三房以上的產品居多，區域每坪單價在 70 萬以上，價格不低，未來會展中心、台中小巨蛋將興建，後續發展相當可期