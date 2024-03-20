華固建設去年股利達8.5元 歷年最高股利配發水準

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 19:12

上市建商華固建設 (2548-TW) 今 (20) 日董事會通過配發 8.5 元股利，包括 7.5 元股息及 1 元股票股利，爲華固建設歷年來的最高股利發放水準，同時，也爲華固建設 12 年來首度配發股票股利給股東，主要考量金融機構對建商的貸款條件緊縮，以保留現金、擴大股本來充實營運資金。

同時，以華固對去年盈餘配發的 7.5 元現金股息計算，依 20 日收盤價的殖利率爲 6.94%。同時，華固在配發 1 元股票股利後，股本將由目前的 27.68 億元，放大至 30.45 億元。

華固建設 2024 年確定推出四筆新案，頂級商辦案及住宅開發案各半，其中「正大北投案」總銷值估 255 億元，大直「合璞案」總銷 44 億元，下半年則有北市也會推出總銷 56 億元「信義光復案」。