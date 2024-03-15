〈房產〉不動產代銷全聯會由戴嘉聖接新任理事長 今完成交接

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 19:24

不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會今 (15) 日完成理事長改選，由龍登建築機構董事長，也是高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖出線出任第六屆理事長，今晚並在由內政部部長林右昌部長擔任監交人完成交接，將印信由第五屆理事長謝坤成手中，移交給新任理事長。

戴嘉聖指出，過去三年，遭遇了疫情以及一連串的房市緊縮政策，整體業界經營環境實在辛苦。要特別感謝謝理事長，在謝理事長的帶領下，代銷業非常的團結與和諧，也全力的為代銷產業發聲。

新任理事長戴嘉聖進入建築代銷行業 30 年，一輩子沒有換過工作，深信古人所說的「戲棚下站久就是你的」、「滾石不生苔」這樣的話；也堅信房地產業是良心事業。所以，在這個行業一向秉持著要對得起自己的良心來做事的態度。

建築代銷，不僅僅是接案銷售房屋，而是從建商購買土地開始，就一路參與產品的規劃，建材及公設的建議，直到產品訂價等過程；就是希望能借助我們對市場的敏銳度，幫消費者創造出機能與品質兼具，且擁有合理價格的產品。

不動產代銷全聯會指出，這幾年從房地合一稅、限貸令、平均地權條例 2.0、提高囤房稅等一連串的打房重拳，感覺房地產業像是過街老鼠。事實上，建商也只是希望能有合理利潤而已，囿於土地、營建原物料及工資上漲導致營業成本一味地拉高，房價調高也是迫不得已。