寶徠建設經營將進入新階段 董事長由現任總經理林瑞山接任
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 14:45
上市建商寶徠建設 (1805-TW) 因董事長鍾喜吉請辭董事長及法人代表職務，今 (21) 日召開董事會推選現任總經理林瑞山出任董事長；寶徠在會後指出，本次董事席次調整及董事長改選，加上近期持續公告增加投入新個案，宣示著璞園與寶徠將由策略聯盟時期，進入另一個新時期。
寶徠並強調，寶徠建設與春保鎢鋼集團的合作也再加溫，後續營運上的新思維或新動能值得期待。
寶徠董事長鍾喜吉昨天請辭董事長及年美投資公司法人代表職務，年美投資公司法人代表則改由「鎢鋼大王」春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆出任；此外，今天一併已派法人代表的則爲持股 21.37% 的璞全廣告法人代表之一，改由璞園建築團隊董事長李忠恕出任。而出任寶徠新任董事長林瑞山，目前也爲璞全廣告法人代表之一。
同時，由於林瑞山的出任新任董事長，寶徠指出將另儘速覓總經理人選。
寶徠指出，在個案進度方面，位在信義計畫區的「松雍」，將於今年第三季完工交屋，法人預期寶徠今年度可望轉虧為盈；與璞園共同投資興建的「璞園樸園」於 2025 年也將完工交屋；與春保鎢鋼集團及璞園共同合作的「華亞科技園區案」，預計於今年取得建照後正式推出。
另外，寶徠在台北市中山區「永靜公園都更案」及內湖區「石潭段都更案」都已經進入都更核備階段，預計將於明年推出。
在新個案方面，寶徠預計 2025 年與璞園在中壢運動公園重劃區合作推出新案；與春保鎢鋼集團預計合作台北市長安東路「喜瑞飯店」都更案。此外，在台北市松山區及南港區也是積極投入都更個案整合，新案源正持續增加中。
寶徠表示，未來公司仍將以建設開發業務為主，期能擴增案源、穩定營收，持續創造公司獲利及股東投資價值。
寶徠建設 2023 年因只有銷售餘屋人帳，全年營收 1.46 億元，毛利率 0.46%，稅後虧損 1.1 億元，每股虧損 1.55 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇